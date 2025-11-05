加州公投料通過重劃選區 川普主導德州案遭反擊

美國加州選民今天公投，初步以壓倒性多數通過重劃選區案，這項由民主黨主導的公投，目的在反制總統川普在德州推動的有利於共和黨的選區重劃行動。

法新社報導，初步開票結果顯示，傳統上支持自由派的加州，有大多數選民贊成這項被廣宣為「打擊川普」的提案。

官方初步統計，選民以2：1的比例通過第50號提案（Proposition 50）。多家主要媒體預測最終票數結果，此案仍將獲得穩定多數支持。

這項結果，對加州州長紐松（Gavin Newsom）而言是一大勝利；他近來愈為積極將自己塑造成一個敢於對抗川普的民主黨領袖。

紐松及其盟友呼籲選民共同支持臨時性重劃選區，這會有利於民主黨在明年期中選舉爭奪國會控制權，可能新增5席。

民主黨人表示，他們推動此案，是因為德州共和黨人先前在白宮壓力下，強行通過有利於己方的選區重劃，民主黨在加州也要「創造一個公平的競爭環境」。

這次加州公投，準備要重劃國會議員的選區，令川普大為光火。川普10年來政壇生涯，與加州的敵對關係，已成為明顯政治標誌。