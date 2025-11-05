快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

美國上訴法院裁定 佛州可禁止中國大陸公民購買房地產

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國上訴法院今天裁定，佛羅里達州可執行一項限制中國公民購買房地產與土地的法律。示意圖／ingimage
美國上訴法院今天裁定，佛羅里達州可執行一項限制中國公民購買房地產與土地的法律。示意圖／ingimage

美國上訴法院今天裁定，佛羅里達州可執行一項限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回此法違反聯邦法律並歧視亞裔的主張。

路透社報導，亞特蘭大的美國第11巡迴上訴法院以2比1通過這項裁定，有可能鼓勵其他州仿效採用類似的「外國人土地法」（alien land laws）。這類法律在一個世紀前相當普遍，但後來逐漸被廢止。目前已有超過30州通過或提出限制外國人持有不動產的法案。

第11巡迴法院指出，以美國民權聯盟（ACLU）為代表的4名中國公民不具法律地位可就佛州2023年頒布的法律提起訴訟，因為這項法律僅適用「居住於中國」的人，而這4人已在佛州居住多年。

法院也駁回另一項指控，這項指控稱要求中國公民向州政府登記名下房產的條文，與聯邦外資投資法相互衝突，並且是出於對中國人及亞裔的種族偏見。

法官勒克（Robert Luck）在判決書中指出：「國家安全、個人安全、土地與糧食安全等考量，促成這項法律的制定。」

共和黨籍佛州檢察長阿斯麥爾（James Uthmeier）辦公室尚未回應置評請求。

美國民權聯盟律師高斯基（Ashley Gorski）發表聲明說：「儘管今天的裁定令人失望，我們將繼續對抗這類基於國籍與種族地位而針對移民的法律。」

去年，第11巡迴上訴法院的另一個合議庭暫時禁止佛州執行這項法律，等待上訴結果出爐。

這項法律禁止「居住於中國」且非美國公民或永久居民的個人，在佛州購買任何房地產或土地。不過，持有非觀光簽證或已獲庇護資格者，可購買一筆不超過兩英畝、且距離任何軍事設施至少約8公里的住宅用地。

佛州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）2023年簽署此法時表示，這將有助於保護美國人免受「中國共產黨影響力」的滲透。

本案由川普任命的兩位巡迴法官勒克與拉哥亞（Barbara Lagoa）共同做出多數意見。

由民主黨前總統柯林頓（Bill Clinton）任命的法官威爾森（Charles Wilson）持反對意見。

法律 美國公民 上訴法院

延伸閱讀

不只稀土！中國大陸還有這三種領域能掐住美國咽喉

欠稅大戶陳由豪18筆新北土地多次流標 本月11日再度拍賣

美國首都機場因安全考量暫停起降 已恢復營運

檢警調追太子集團案 劉世芳：配合美國查在台協力者

相關新聞

民主黨終於回魂？打贏關鍵選戰的務實策略能延續嗎

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

美國多個州與部分城市於4日舉行州長與、市長選舉。曾自稱「川普最可怕噩夢」的紐約市長民主黨候選人曼達尼（Zohran Ma...

影／畫面曝光！美國UPS貨機起飛不久墜毀 至少3死11傷

美國肯塔基州路易斯維爾市警局4日表示，一架貨機在路易斯維爾國際機場附近墜毀，目前傷亡情況不明。

美國上訴法院裁定 佛州可禁止中國大陸公民購買房地產

美國上訴法院今天裁定，佛羅里達州可執行一項限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回此法違反聯邦法律並歧視亞裔的主張

【即時短評】 川普執政小考：2026期中選舉才算數

葡萄牙周刊《願景》（Visão）「直線」（Linhas Direitas）專欄〈選舉與戰爭〉（Eleições e Gu...

川普與錢尼雖鬧翻 動武擴權行事相近

美國總統川普雖與近日過世的前副總統錢尼鬧翻，但兩人都有類似擴權行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。