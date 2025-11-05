美國上訴法院裁定 佛州可禁止中國大陸公民購買房地產

美國上訴法院今天裁定，佛羅里達州可執行一項限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回此法違反聯邦法律並歧視亞裔的主張。

路透社報導，亞特蘭大的美國第11巡迴上訴法院以2比1通過這項裁定，有可能鼓勵其他州仿效採用類似的「外國人土地法」（alien land laws）。這類法律在一個世紀前相當普遍，但後來逐漸被廢止。目前已有超過30州通過或提出限制外國人持有不動產的法案。

第11巡迴法院指出，以美國民權聯盟（ACLU）為代表的4名中國公民不具法律地位可就佛州2023年頒布的法律提起訴訟，因為這項法律僅適用「居住於中國」的人，而這4人已在佛州居住多年。

法院也駁回另一項指控，這項指控稱要求中國公民向州政府登記名下房產的條文，與聯邦外資投資法相互衝突，並且是出於對中國人及亞裔的種族偏見。

法官勒克（Robert Luck）在判決書中指出：「國家安全、個人安全、土地與糧食安全等考量，促成這項法律的制定。」

共和黨籍佛州檢察長阿斯麥爾（James Uthmeier）辦公室尚未回應置評請求。

美國民權聯盟律師高斯基（Ashley Gorski）發表聲明說：「儘管今天的裁定令人失望，我們將繼續對抗這類基於國籍與種族地位而針對移民的法律。」

去年，第11巡迴上訴法院的另一個合議庭暫時禁止佛州執行這項法律，等待上訴結果出爐。

這項法律禁止「居住於中國」且非美國公民或永久居民的個人，在佛州購買任何房地產或土地。不過，持有非觀光簽證或已獲庇護資格者，可購買一筆不超過兩英畝、且距離任何軍事設施至少約8公里的住宅用地。

佛州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）2023年簽署此法時表示，這將有助於保護美國人免受「中國共產黨影響力」的滲透。

本案由川普任命的兩位巡迴法官勒克與拉哥亞（Barbara Lagoa）共同做出多數意見。

由民主黨前總統柯林頓（Bill Clinton）任命的法官威爾森（Charles Wilson）持反對意見。