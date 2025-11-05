美地方選舉登場 民主黨三地告捷

美媒預測，左派的曼達尼當選紐約市長，溫和派民主黨人史班伯格、薛瑞爾分別贏得維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉。美國今天的幾場地方選舉，被視為總統川普2.0的初步公投。

路透社報導，美國媒體預測，34歲的民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）今天打敗67歲的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）和71歲的共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），贏得紐約市長寶座，從原本鮮為人知的州議員一躍成為全美最受矚目的民主黨人物之一。

「華爾街日報」報導，根據選務當局說法，約有200萬紐約選民投下神聖一票，寫下1969年市長選舉以來新高，且幾乎是2021年市長選舉110萬名投票人口的2倍。

此外，民主黨的史班伯格（Abigail Spanberger）、薛瑞爾（Mikie Sherrill）分別贏得維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉，顯示隨著攸關國會席次消長的期中選舉即將於明年登場，美國國內政治氛圍可能出現轉變。

對民主黨而言，今天勝選的幾位候選人，給了黨內一個檢視不同競選策略的機會。

維吉尼亞的史班伯格和紐澤西州的薛瑞爾，兩位都是有著國安背景的溫和派民主黨人，她們在競選中聚焦川普施政議題，試圖引導選民對總統強勢作風的不滿情緒。

紐約的曼達尼則提出更具雄心的左派政策，包括公車、托育免費，房租凍漲等。

對共和黨而言，今天的選舉將驗證，在川普2024年勝選時發揮關鍵作用的選民，是否會在川普不在選票上時仍出來投票。

今天的選舉結果雖能反映部分選民心態，但期中選舉2026年才登場，對瞬息萬變的政局來說，1年宛如永恆。

共和黨策士海伊（Douglas Heye）說，不管是維吉尼亞還是紐澤西，當地選舉結果都難以預示密蘇里州國會選區或緬因州參議員選戰的走向。

此外，就算川普支持度依舊低迷，民主黨也不見得能從中受益。根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）調查，57%美國民眾不滿意川普的施政表現，但至於2026年期中選舉會支持共和黨還是民主黨，受訪者意見呈現五五波。