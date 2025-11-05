美地方選舉登場 民主黨三地告捷

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美媒預測，左派的曼達尼當選紐約市長，溫和派民主黨人史班伯格、薛瑞爾分別贏得維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉。美國今天的幾場地方選舉，被視為總統川普2.0的初步公投。

路透社報導，美國媒體預測，34歲的民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）今天打敗67歲的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）和71歲的共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），贏得紐約市長寶座，從原本鮮為人知的州議員一躍成為全美最受矚目的民主黨人物之一。

「華爾街日報」報導，根據選務當局說法，約有200萬紐約選民投下神聖一票，寫下1969年市長選舉以來新高，且幾乎是2021年市長選舉110萬名投票人口的2倍。

此外，民主黨的史班伯格（Abigail Spanberger）、薛瑞爾（Mikie Sherrill）分別贏得維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉，顯示隨著攸關國會席次消長的期中選舉即將於明年登場，美國國內政治氛圍可能出現轉變。

對民主黨而言，今天勝選的幾位候選人，給了黨內一個檢視不同競選策略的機會。

維吉尼亞的史班伯格和紐澤西州的薛瑞爾，兩位都是有著國安背景的溫和派民主黨人，她們在競選中聚焦川普施政議題，試圖引導選民對總統強勢作風的不滿情緒。

紐約的曼達尼則提出更具雄心的左派政策，包括公車、托育免費，房租凍漲等。

對共和黨而言，今天的選舉將驗證，在川普2024年勝選時發揮關鍵作用的選民，是否會在川普不在選票上時仍出來投票。

今天的選舉結果雖能反映部分選民心態，但期中選舉2026年才登場，對瞬息萬變的政局來說，1年宛如永恆。

共和黨策士海伊（Douglas Heye）說，不管是維吉尼亞還是紐澤西，當地選舉結果都難以預示密蘇里州國會選區或緬因州參議員選戰的走向。

此外，就算川普支持度依舊低迷，民主黨也不見得能從中受益。根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）調查，57%美國民眾不滿意川普的施政表現，但至於2026年期中選舉會支持共和黨還是民主黨，受訪者意見呈現五五波。

民主黨終於回魂？打贏關鍵選戰的務實策略能延續嗎

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

美國多個州與部分城市於4日舉行州長與、市長選舉。曾自稱「川普最可怕噩夢」的紐約市長民主黨候選人曼達尼（Zohran Ma...

影／畫面曝光！美國UPS貨機起飛不久墜毀 至少3死11傷

美國肯塔基州路易斯維爾市警局4日表示，一架貨機在路易斯維爾國際機場附近墜毀，目前傷亡情況不明。

美國前副總統錢尼當了數十年共和黨人 離世竟成「圈外人」

美國前副總統錢尼(Richard Bruce "Dick" Cheney)向來是共和黨核心人物，卻在辭世時成了圈外人。他曾協...

美國上訴法院裁定 佛州可禁止中國大陸公民購買房地產

美國上訴法院今天裁定，佛羅里達州可執行一項限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回此法違反聯邦法律並歧視亞裔的主張

【即時短評】 川普執政小考：2026期中選舉才算數

葡萄牙周刊《願景》（Visão）「直線」（Linhas Direitas）專欄〈選舉與戰爭〉（Eleições e Gu...

