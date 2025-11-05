快訊

【即時短評】 川普執政小考：2026期中選舉才算數

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國地方選舉在某些地方選情激烈，但不足以撼動全國政治格局。圖為加州洛杉磯一個投票中心，有人手持「我投票」字樣的貼紙。法新社
美國地方選舉在某些地方選情激烈，但不足以撼動全國政治格局。圖為加州洛杉磯一個投票中心，有人手持「我投票」字樣的貼紙。法新社

葡萄牙周刊《願景》（Visão）「直線」（Linhas Direitas）專欄〈選舉與戰爭〉（Eleições e Guerra）直陳：美國地方選舉「不算數」。在川普2024勝選、共和黨掌控參眾兩院的前提下，州議會與市長選戰只是政治雜訊。真正的決戰在2026年期中選舉——眾院全數、參院三分之一席次改選，將決定川普能否將「美國優先」從行政意志轉為立法鐵律。

文章開篇即點明，地方選舉投票率遠低於2024大選，顯示選民將火力留給聯邦層級。戰爭在此雙重顯影：國際衝突強行入侵地方議程——烏克蘭戰場推高能源價格，中東緊張拉抬軍援預算；選舉本身亦成「資訊戰爭」，地方議題瞬間被川普推文與全國性敘事吞沒，AI深偽與社群轟炸讓基層聲音難以成形。

2026期中選舉被鎖定為「川普2.0」的存亡之戰。目前共和黨掌控參眾兩院，屆時若守住雙院，軍工法案、邊境壁壘與孤立主義外交將長驅直入；若失守任何一院，民主黨即可啟動調查、阻撓預算，將川普的「戰時總統」敘事推向懸崖邊緣。

前總統歐巴馬積極參與新澤西州、維吉尼亞州和紐約市選戰，因為這些地方原本就是民主黨的票倉，穩賺不賠。川普就任不到一年，要說地方選舉是對他施政打成績，恐怕言之過早，他自己也清楚，所以一方面支持共和黨候選人，一面對選情保持距離。

作者結論冷峻：地方選舉是「戰爭的背景音」，2026才是「主旋律」。在炮火與假新聞交織的時代，民主的真正試煉不在基層，而在國會山莊——那裡的每一張選票，都將決定川普的帝國是鞏固還是崩塌。

更殘酷的事實則是，全國性選舉的勝負，並不取決於紐約、波特蘭、芝加哥等大城市，這些自由派重鎮反而最有可能被川普找藉口派國民兵前往鎮壓。

川普 戰爭

