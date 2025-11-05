【新聞分析】被忽略的推力：Z世代的孤獨如何讓紐約新市長曼達尼崛起

在紐約布魯克林的貝德福—史岱文森區，一名29歲青年在生日聚會上迎來一群「拉票朋友」；在Flatbush，一位剛失戀的27歲女孩因政治志工活動結識全新朋友圈；東村的24歲藝術工作者，則在一次政治活動中認識了理想相近的約會對象。這些青年有個共同點——他們都投入民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）的市長選戰。

紐約時報報導，對一代在疫情中成長、社交停滯、經濟壓力沉重、精神信仰模糊的年輕紐約人而言，參與曼達尼的競選成了一種「治療」。有人形容：「這是對抗孤獨流行病的最佳處方。」競選團隊刻意讓志工活動不再像苦差事，而像是一場社交派對：桌遊夜、單身派對、五美元啤酒的拉票聚會，甚至舉辦碎紙社交晚會，讓人邊銷毀文件邊聊天交友。

曼達尼的策略自一年前便開始醞釀。他透過社群媒體吸引Z世代目光，穿梭於海灘、街頭美食節與路跑賽中，用活潑影像與輕鬆語氣拉近距離。他不避諱談生活成本危機——從18美元的雞尾酒到漲價的「一美元披薩」——直言初入職場的薪水無法支撐在紐約生存。這種貼近生活的語言，讓許多原本對政治冷感的年輕人感受到共鳴。

志工格拉謝拉．布蘭登（Graciela Blandon）說，她透過活動結識朋友，甚至在情人節單身聚會中遇見伴侶。「我現在的生活幾乎都繞著曼達尼的團隊打轉，」她笑說。對許多二、三十歲的紐約客來說，政治不再只是理念，而成了擺脫孤單與建立社群的方式。

這種以「社交即政治」為核心的運動，使曼達尼的造勢活動更像城市派對。年輕支持者形容他的集會像布朗克斯啤酒廠的騷薩夜、布希克的舞會或皇后區夜市。政治學者指出，這反映出新世代把「公共參與」視為生活延伸，不再與娛樂、情感分離。

相較之下，前州長郭謨（Andrew Cuomo）成了世代對照。年輕選民批評他官僚老派、缺乏誠意，並對其性騷指控與親以色列立場反感。曼達尼的「草根派對式政治」反而激發出2008年歐巴馬「希望」口號的再現。

儘管紐約現任市長亞當斯（Eric Adams）貶稱郭謨是「貴族白人移民的國王」，指控他代表外來菁英，但不少基層志工坦言自己同樣面臨房租、收入不穩等焦慮。對他們而言，助選不只是政治動員，更是對城市孤寂的一種反擊。