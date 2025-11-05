紐約公車免費房租凍漲 民眾期待曼達尼實踐競選承諾

當選紐約市長的曼達尼承諾「為99%紐約市民，向1%富人增稅」，以提高公司營所稅與高收入人士所得稅手段，擴大社會福利範圍，包括公車、托育免費，房租凍漲等。年輕選票將曼達尼送入市府，大家都在看他如何實踐競選承諾。

曼達尼（Zohran Mamdani）在競選台上高呼「紐約攜手，我們將凍結？」台下支持者齊聲大喊「房租！」

曼達尼喊「公車？」群眾回應「免費！」「實踐普遍？」「兒童照護！」「怎麼付這些錢？」「向富人徵稅！」

競選活動中，曼達尼與支持者的互動猶如川粉與拉票的美國總統川普（Donald Trump）般熱絡，不少人形容他是站在政治光譜另一端的民主黨版川普。曼達尼將就任紐約市長，管理30萬名公務員與每年1120億美元（約新台幣3兆4608億元）龐大預算。

曼達尼的民主社會主義路線吸引大批年輕支持者。紐約房租與物價高漲，超越一般上班族負擔，困擾大部分紐約民眾，他的競選承諾包括凍結租金、投資700億美元興建公共住宅、市區公車免費、托育免費、提高時薪至30美元（新台幣927元）等。

讓紐約市民「活得下去」是曼達尼勝選的核心承諾，社會福利支出大幅增加的財務負擔，將由提高企業與富人稅賦支應。他建議，收入過百萬美元的高薪一族所得稅率提高2%，市府可增加40億美元歲入，營業稅由6.5%至7.25%提高至11.5%，可增加50億美元。

曼達尼就任後若依政見行事，百萬美元以上收入者可能面臨聯邦稅、州稅等賦稅總合達53.8%，營業稅若全數提高至11.5%，原最低稅賦業者稅率恐將提高77%，結果將導致企業遷出，工作機會減少。

富比世雜誌（Forbes）指出，曼達尼的稅改計畫沒把遷出紐約市企業的影響算入，更令人憂心的是，業者出走工作機會也將流失。選擇離開紐約的企業通常是支付高薪的業者，對紐約市歲入造成負面影響。

曼達尼認為，紐約附近的紐澤西州最高營所稅為11.5%，康乃狄克州也可達10%，但富比世認為，這是錯誤比較，也未考量企業如何在美國境內調整營運方式等面向。

各界質疑活躍於社運圈、僅有5年州眾議員資歷的曼達尼，履歷表看來單薄，如何帶領工作效率與風氣都遭質疑的紐約市府。奎尼匹克大學（QuinnipiacUniversity）10月民調顯示，過半受訪者對他的經歷持懷疑態度。

對此，曼達尼曾在辯論場合回應候選人古莫（Andrew Cuomo）的質問，「我用誠實來彌補經驗不足，但你的不誠實永遠無法用經驗補足」。

紐約市首次出現強烈社會民主主義作風人士當家作主的挑戰，大批支持者興奮終於有位接近選民身分的年輕市長，但曼達尼未來施政仍將面臨聯邦與州政府的資金與法規限制。