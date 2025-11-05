美國首都機場因安全考量暫停起降 已恢復營運

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，在對一起炸彈威脅事件進行調查後，航空當局已下令恢復雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）運作。

綜合法新社與福斯新聞報導，位於美國首都附近的雷根華盛頓國家機場，今天稍早下令停飛。美國聯邦航空總署（FAA）提供的理由是「出於安全考量」。

達菲在社群平台X發文表示，一架來自休士頓的聯合航空（United Airlines）班機稍早收到炸彈威脅。

達菲說，「這架班機已安全降落在機場，乘客已撤離，執法部門已對飛機展開全面調查。」

達菲補充說，「美國聯邦航空總署已收到解除警報通知，機場恢復運作。我要感謝勇敢執法人員的迅速反應。」

美國聯邦航空總署在社群平台X指出：「本署已獲悉雷根華盛頓國家機場一架飛機出現安全問題。乘客已被疏散，飛機已離開航站大廈，當局正在進行調查。」

聯邦調查局華府外勤辦公室（FBI Washington FieldOffice）表示，所屬的國家首都應變小組（NationalCapital Response Squad）今天調查炸彈威脅後並未發現任何危險，聯邦調查局將繼續與執法夥伴合作調查。

負責機場營運的華盛頓大都會機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）表示，「聯合航空512航班上午11時30分左右降落在雷根華盛頓國家機場，隨後因安全威脅停在遠離航站的相鄰跑道。跑道一直關閉，直至所有乘客安全下機並搭乘巴士前往航站大廈。」

管理局補充說，跑道已於下午12時50分重新開放，管理局警方正在多個執法夥伴協助下徹底調查。跑道關閉期間，部分航班已改道飛往其他機場。

「今天下午接機或乘機旅客應預期航班將會延誤，並向航空公司查詢最新航班訊息。」

