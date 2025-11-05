川普與錢尼雖鬧翻 動武擴權行事相近

美國總統川普雖與近日過世的前副總統錢尼鬧翻，但兩人都有類似擴權行為。錢尼4日以84歲高齡去世，他生前以「最有權勢的美國副總統」聞名，利用911恐攻事件發動伊拉克戰爭、推動刑求恐怖份子等。他還曾批評川普為懦夫，兩人因此鬧翻。但川普近來頻頻在國內外動武，也有錢尼當初擴權的影子。

錢尼批川普動搖國本

根據《英國廣播公司》報導，錢尼在擔任前總統小布希的副總統任內，利用911恐攻擴大美國政府的行政權，鼓吹小布希「擺脫美國政府長久的陋習」與「自我設限」；如今川普也透過「國家緊急狀態」合理化自己一系列的行為，包括對伊朗轟炸、出兵委內瑞拉，還可能出兵奈及利亞等。

不過錢尼在2024年美國總統大選期間，卻是支持當時的民主黨候選人、前副總統賀錦麗。錢尼認為，川普對美國是很嚴重的威脅，因此需要跨越黨派的努力守護《美國憲法》；當時川普反批錢尼是發動無盡戰爭之王，浪費美國納稅人上兆預算與無數性命。

川普真愛好和平？

《ABC新聞網》提到，因此對於錢尼過世，雖然各方一片哀悼，但白宮僅表示川普「知道」錢尼過世，第一時間連川普常見、對友好人士的致意都沒有。此外，錢尼的女兒麗茲曾經是共和黨在眾議院的會議主席，但因為抵制川普而遭到撤職，隨後她也在下屆黨內初選輸給支持川普、同黨的哈格曼。

川普在競選中不斷強調最喜歡和平，並曾揚言俄烏戰爭會在他上台第一天內結束，但這個目標並未達成，且川普在國內以鎮壓抗議、維穩等名義，在許多大城市派遣國民兵維持治安，且在國外似乎與他過去「愛好和平」的說法不盡相同。

