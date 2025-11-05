「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨籍紐約市長候選人曼達尼4日在布魯克林PS20克林頓山學校擺姿勢拍照。路透。
美國多個州與部分城市於4日舉行州長與、市長選舉。曾自稱「川普最可怕噩夢」的紐約市長民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani），擊敗紐約州前州長葛謨（Andrew Cuomo）與共和黨候選人、律師史里華（Curtis Sliwa），確定成為紐約市第111任市長。

根據《衛報》與天空新聞台報導，這場紐約市長選舉被形容為近年最具戲劇性的一場角逐，並被視為可能對美國國內政治產生深遠影響。

在已開出約60.2%選票的情況下，各家媒體紛紛預測年僅34歲的曼達尼將勝出，創下歷史，不僅是紐約市首位穆斯林市長，也是超過百年來最年輕的市長。

