美媒：曼達尼勝選 紐約迎首位穆斯林市長

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國媒體報導，民主黨紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）今天在紐約市長選舉中出線，一如選前民調預測，成為紐約首位穆斯林市長。

選前民調超前的曼達尼面對獨立參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）與共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）挑戰，總統川普昨天公開表態支持古莫，不過據報川普曾私底下表示，他認為曼達尼「勢不可擋」。

紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社等美媒報導曼達尼今天勝選。

1991年出生於非洲烏干達的曼達尼是印度裔穆斯林，7歲隨父母移民美國。曼達尼今夏在民主黨紐約市長初選快速崛起，現年34歲的他大拋社會福利政見，吸引不少年輕選票。

