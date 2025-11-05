美國維吉尼亞翻藍 史班伯格成當地首位女州長

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國媒體預測，民主黨籍史班伯格（Abigail Spanberger）今天從共和黨手中奪回維吉尼亞州長寶座，成為該州首位女性州長。這場選戰被視為總統川普重返白宮後第1場民意考驗。

美國紐約市、紐澤西州、維吉尼亞州與加州今天分別舉行市長、州長選舉與選區重劃公投。法新社報導，儘管媒體焦點集中在紐約市，但維吉尼亞州以及紐澤西州的選舉結果被視為對川普2.0更尖銳的民意檢驗，且將為明年期中選舉走向的前瞻指標。

這兩場選舉將中間派民主黨人與川普陣營的共和黨人對決，外界認為結果將顯示中間選民是否已接受總統激進的縮減開支政策，或準備在2026年期中選舉中表達不滿。

川普自今年1月重返白宮以來，大幅重組聯邦官僚體系，關閉多個政府機構，在政府停擺前便裁撤約20萬個職位。

維吉尼亞州今天選舉結果並不令人意外，當地擁有僅次於加州的全美第2大聯邦員工規模。根據民調，史班伯格競選期間始終保持7到12個百分點的領先幅度。

46歲的史班伯格是前中央情報局（CIA）官員和3屆聯邦眾議員，預測將以顯著優勢擊敗共和黨籍對手、現任副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維吉尼亞州首位女性州長。

史班伯格在投票結束前於社群媒體發文表示：「這一年來，維吉尼亞人目睹我們的經濟受到衝擊，工作流失、物價飆升。」

她寫說，人民「已經厭倦混亂，渴望一位專注於振興經濟、降低生活成本的州長。一位以人民為優先的州長」。

