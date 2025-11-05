快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再提名艾薩克曼出任NASA署長 馬斯克表態力挺

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克。路透
億萬富豪馬斯克。路透

美國總統川普今天提名億萬富豪企業家、民間太空人艾薩克曼（JaredIsaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，再度選擇馬斯克（Elon Musk）親密盟友領導這個美國太空機構。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布這項提名，距離他6個月前因與馬斯克爆發激烈爭執而撤回艾薩克曼的初次提名，僅過了半年時間。

若艾薩克曼最終獲聯邦參議院確認，他將接替目前由運輸部長達菲（Sean Duffy）代理的NASA署長職位。

川普在貼文中表示：「傑瑞德（指艾薩克曼）對太空的熱情、他的太空人經驗，以及他致力推動探索邊界、揭開宇宙奧秘並促進新太空經濟的精神，使他成為領導NASA的理想人選。」

今年5月，川普在與馬斯克因「大而美」國內大型政策法案產生分歧後，撤回了艾薩克曼的NASA署長提名。

川普今天宣布提名後，馬斯克隨即在社群媒體平台X上貼出川普宣布艾薩克曼再獲提名的截圖，並附上「愛心、火箭、美國國旗」等表情符號。

全球首富馬斯克曾與川普關係密切，率領「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）削減開支小組，但兩人後因預算支出計畫而關係決裂。

馬斯克據報曾直接向川普遊說，希望由艾薩克曼出任NASA署長，這引發可能利益衝突的質疑。

艾薩克曼是1名技術精湛的飛行員，2024年9月在太空探索科技公司（SpaceX）「北極星黎明」（PolarisDawn）任務中，成為首位進行太空漫步的民間人士，創下歷史紀錄。

42歲的艾薩克曼是支付公司Shift4 Payments的創辦人兼執行長，多次搭乘SpaceX火箭進行民間太空任務，是SpaceX太空探索計畫的重要客戶與支持者。

這項任命仍需經過美國參院批准後才能生效。

馬斯克 太空人 川普 NASA

延伸閱讀

美國物價居高不下 民調顯示近6成民眾怪川普

美地方首長選舉 考驗川普

川普2.0首次重大選舉 紐約市長結果5日揭曉

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

相關新聞

影／畫面曝光！美國UPS貨機起飛不久墜毀 至少3死11傷

美國肯塔基州路易斯維爾市警局4日表示，一架貨機在路易斯維爾國際機場附近墜毀，目前傷亡情況不明。

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

美國多個州與部分城市於4日舉行州長與、市長選舉。曾自稱「川普最可怕噩夢」的紐約市長民主黨候選人曼達尼（Zohran Ma...

航班大亂！美政府停擺破紀錄 運輸部長：恐被迫關閉部分領空

美國聯邦政府關門4日進入第35天，飛航管制員在內的必要人員持續無薪工作，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，目前全...

美參議院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

美國聯邦政府關門4日進入第35天，聯邦參議院再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關...

【新聞分析】被忽略的推力：Z世代的孤獨如何讓紐約新市長曼達尼崛起

在紐約布魯克林的貝德福—史岱文森區，一名29歲青年在生日聚會上迎來一群「拉票朋友」；在Flatbush，一位剛失戀的27...

川普再提名艾薩克曼出任NASA署長 馬斯克表態力挺

美國總統川普今天提名億萬富豪企業家、民間太空人艾薩克曼（JaredIsaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。