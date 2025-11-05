快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

美媒預測史班伯格出線 維吉尼亞迎首位女州長

中央社／ 維吉尼亞州斯塔福4日綜合外電報導

美國媒體預測民主黨候選人史班伯格（AbigailSpanberger）今天出線，成為維吉尼亞州首位女州長。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司（NBC）、美聯社等美媒報導，前聯邦眾議員史班伯格預計以明顯優勢擊敗共和黨對手厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears）。

法新社報導，曾在中央情報局（CIA）任職的史班伯格選前民調即領先現任維吉尼亞州副州長厄爾西爾斯。

雙方皆動員重要人物助陣，前總統歐巴馬（BarackObama）週末為史班伯格和紐澤西州州長候選人薛瑞爾（Mikie Sherrill）拉票；川普則安排選前為維吉尼亞和紐澤西州進行電話造勢活動。

大批聯邦公務員與政府部門雇員居住在維吉尼亞州北部，受到川普政府裁減聯邦機構規模與政府關門延後支薪影響，維州預計由紅轉藍，換民主黨當家。

美國 川普 民主黨

延伸閱讀

美地方首長選舉 考驗川普

MLB／大谷4度被敬遠美媒批規則「過時」 道奇總仔：不應因人設事

美國糧食券11月恐停發 全國僅數州備妥因應方案

白宮因台灣問題氣氛緊繃！美媒：幕僚勸川普勿「曖昧站隊」北京

相關新聞

影／畫面曝光！美國UPS貨機起飛不久墜毀 至少3死11傷

美國肯塔基州路易斯維爾市警局4日表示，一架貨機在路易斯維爾國際機場附近墜毀，目前傷亡情況不明。

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

美國多個州與部分城市於4日舉行州長與、市長選舉。曾自稱「川普最可怕噩夢」的紐約市長民主黨候選人曼達尼（Zohran Ma...

航班大亂！美政府停擺破紀錄 運輸部長：恐被迫關閉部分領空

美國聯邦政府關門4日進入第35天，飛航管制員在內的必要人員持續無薪工作，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，目前全...

美參議院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

美國聯邦政府關門4日進入第35天，聯邦參議院再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關...

【新聞分析】被忽略的推力：Z世代的孤獨如何讓紐約新市長曼達尼崛起

在紐約布魯克林的貝德福—史岱文森區，一名29歲青年在生日聚會上迎來一群「拉票朋友」；在Flatbush，一位剛失戀的27...

川普再提名艾薩克曼出任NASA署長 馬斯克表態力挺

美國總統川普今天提名億萬富豪企業家、民間太空人艾薩克曼（JaredIsaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。