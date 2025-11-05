美媒預測史班伯格出線 維吉尼亞迎首位女州長
美國媒體預測民主黨候選人史班伯格（AbigailSpanberger）今天出線，成為維吉尼亞州首位女州長。
根據美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司（NBC）、美聯社等美媒報導，前聯邦眾議員史班伯格預計以明顯優勢擊敗共和黨對手厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears）。
法新社報導，曾在中央情報局（CIA）任職的史班伯格選前民調即領先現任維吉尼亞州副州長厄爾西爾斯。
雙方皆動員重要人物助陣，前總統歐巴馬（BarackObama）週末為史班伯格和紐澤西州州長候選人薛瑞爾（Mikie Sherrill）拉票；川普則安排選前為維吉尼亞和紐澤西州進行電話造勢活動。
大批聯邦公務員與政府部門雇員居住在維吉尼亞州北部，受到川普政府裁減聯邦機構規模與政府關門延後支薪影響，維州預計由紅轉藍，換民主黨當家。
