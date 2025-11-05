航班大亂！美政府停擺破紀錄 運輸部長：恐被迫關閉部分領空

美國聯邦政府關門4日進入第35天，飛航管制員在內的必要人員持續無薪工作，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，目前全美飛航管制員短缺約2000至3000人，若停擺持續、人力缺口惡化，可能就要被迫關閉部分領空。

NBC新聞報導，自聯邦政府停擺以來，全美各地機場航班延誤與取消事件持續增加，白宮將責任歸咎於民主黨，聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）則嚴詞反駁。

達菲與賓州東南捷運局（SEPTA）共同舉行記者會時表示，他不清楚民主黨希望達成何種目標，但這場僵局正以犧牲美國民眾利益為代價，同時警告一周之後將看到全面混亂、航班大規模延誤與取消，甚至可能就要關閉部分領空，並直言因缺乏足夠飛航管制員，根本無法應付。

他說：「毫無疑問，這場停擺持續越久，這些勤奮工作的美國人每天都有帳單要付，他們被迫做出抉擇，是繼續當飛航管制員上班，還是得另找工作賺取收入，好為家人提供食物，為車加油？」

達菲警告，隨著政府持續停擺，各機場的情況只會更加惡化，航班延誤與取消的措施是為了確保飛航安全。他說：「但在這種停擺情況下，要說系統沒有增加風險，那就不誠實了，系統中的風險確實變多了。」

根據 FlightAware.com 的資料，截至美東時間4日下午，美國國內與國際航班共有超過1800架次延誤、50架次取消。紐瓦克自由國際機場與紐約甘迺迪國際機場的情況最為嚴重，兩者合計超過150架次延誤、14架次取消，但目前尚不清楚所有延誤是否皆與人力短缺有關。