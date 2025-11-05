聽新聞
0:00 / 0:00
峰迴路轉！川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA
億萬富豪馬斯克5月底離開美國政府職務後，總統川普也撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）的太空總署（NASA）署長提名案，原因是是為了「徹底審查過往關係」。但川普4日在真實社群發文，宣布再次提名艾薩克曼擔任NASA署長。
川普先讚揚7月起代理NASA署長的運輸部長達菲（Sean Duffy），接著宣布重新提名艾薩克曼出掌NASA，他寫道：「賈瑞德對太空充滿熱情，有太空人經驗，致力於拓展探索邊界，揭開宇宙的奧秘與推動新太空經濟，使他成為帶領NASA邁向嶄新時代的理想人選。」
艾薩克曼是億萬富翁暨支付公司Shift4創辦人，曾率領兩次私人太空任務。2024年12月、即川普尚未就任前，首次獲提名為NASA署長，但川普今年5月與馬斯克爆發爭執後撤回提名，當時僅以「過往關係」為由，未說明細節。外界推測，原因可能與艾薩克曼過去對民主黨人士的政治捐款有關。
不過，川普9月初在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，艾薩克曼也是座上賓之一。此次再度獲提名，仍需經參議院審查與確認。聯邦政府雖自10月初起持續停擺，但參議院仍可就總統人事提名進行審議程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言