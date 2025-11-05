峰迴路轉！川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

億萬富豪馬斯克5月底離開美國政府職務後，總統川普也撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）的太空總署（NASA）署長提名案，原因是是為了「徹底審查過往關係」。但川普4日在真實社群發文，宣布再次提名艾薩克曼擔任NASA署長。

川普先讚揚7月起代理NASA署長的運輸部長達菲（Sean Duffy），接著宣布重新提名艾薩克曼出掌NASA，他寫道：「賈瑞德對太空充滿熱情，有太空人經驗，致力於拓展探索邊界，揭開宇宙的奧秘與推動新太空經濟，使他成為帶領NASA邁向嶄新時代的理想人選。」

艾薩克曼是億萬富翁暨支付公司Shift4創辦人，曾率領兩次私人太空任務。2024年12月、即川普尚未就任前，首次獲提名為NASA署長，但川普今年5月與馬斯克爆發爭執後撤回提名，當時僅以「過往關係」為由，未說明細節。外界推測，原因可能與艾薩克曼過去對民主黨人士的政治捐款有關。

不過，川普9月初在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，艾薩克曼也是座上賓之一。此次再度獲提名，仍需經參議院審查與確認。聯邦政府雖自10月初起持續停擺，但參議院仍可就總統人事提名進行審議程序。