快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

美前副總統錢尼辭世 支持台灣關係法、8年前曾訪台

中央社／ 華盛頓4日專電

保守派美國前副總統錢尼辭世，享壽84歲。錢尼在1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，他也曾於2017年訪台演講，表達美方支持台海維持現狀。

錢尼（Dick Cheney）被視為美國最具有實權，但也最受爭議的副總統之一。美聯社報導，穩重且強勢的錢尼曾擔任前總統老布希（George H. W. Bush）的國防部長，在波斯灣戰爭期間指揮美軍；之後在前總統小布希（George W. Bush）任內以副總統身分重返政壇。

綜合美媒報導，家屬表示，錢尼死於肺炎和心血管疾病併發症。他辭世的消息傳出後，白宮今天也降半旗向這位前副總統致敬。

錢尼於2001至2009年擔任兩屆美國副總統，是美國「反恐戰爭」主要策畫者，也是2003年美國入侵伊拉克的推手之一。數十年來，他一直被視為華府舉足輕重且具爭議性的人物。

在錢尼任內，副總統不再只是個象徵性角色。相反的，他讓自己成為在伊拉克、反恐、總統權限、能源等一系列保守施政上的幕後推手，在體制內發揮巨大影響力。

根據台灣外交部資料，錢尼曾於1993年訪台，時隔24年後，再度於2017年訪台。外交部指出，錢尼擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」。

「台灣關係法」被視為台美關係基石，共有18條條文，涵蓋安全、軍售、經貿、文化等多層面關係，美國依據台灣關係法對台軍售，不但維繫了台海和平，更保障了台灣民主。

錢尼2017年訪台時，曾會見時任總統蔡英文，並於「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」進行閉門演講。

據轉述，錢尼當時指出，在台灣議題上，美國站在和平與穩定的角度，還是強烈支持兩岸維持現狀。

台灣關係法 美國 眾議員

延伸閱讀

影／美國肯塔基州貨機起飛不久墜毀 傷亡人數不明、機場關閉

魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力

美國物價居高不下 民調顯示近6成民眾怪川普

經濟日報社論／美中經貿戰 改變世界遊戲規則

相關新聞

影／畫面曝光！美國UPS貨機起飛不久墜毀 至少3死11傷

美國肯塔基州路易斯維爾市警局4日表示，一架貨機在路易斯維爾國際機場附近墜毀，目前傷亡情況不明。

航班大亂！美政府停擺破紀錄 運輸部長：恐被迫關閉部分領空

美國聯邦政府關門4日進入第35天，飛航管制員在內的必要人員持續無薪工作，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，目前全...

美參議院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

美國聯邦政府關門4日進入第35天，聯邦參議院再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關...

川普2.0首次重大選舉 紐約市長結果5日揭曉

美國總統川普四日面臨回鍋白宮以來首場重要選舉考驗，全美超過一半的州當天舉行州或地方首長選舉，尤其是維吉尼亞州州長、新澤西...

峰迴路轉！川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

億萬富豪馬斯克5月底離開美國政府職務後，總統川普也撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）的太空總署（NA...

美國物價居高不下 民調顯示近6成民眾怪川普

美國物價居高不下，美國廣播公司、華盛頓郵報和民調機構Ipsos近日公布最新的聯合民調顯示，有近6成的美國民眾認為這是美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。