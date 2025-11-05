美前副總統錢尼辭世 支持台灣關係法、8年前曾訪台

保守派美國前副總統錢尼辭世，享壽84歲。錢尼在1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，他也曾於2017年訪台演講，表達美方支持台海維持現狀。

錢尼（Dick Cheney）被視為美國最具有實權，但也最受爭議的副總統之一。美聯社報導，穩重且強勢的錢尼曾擔任前總統老布希（George H. W. Bush）的國防部長，在波斯灣戰爭期間指揮美軍；之後在前總統小布希（George W. Bush）任內以副總統身分重返政壇。

綜合美媒報導，家屬表示，錢尼死於肺炎和心血管疾病併發症。他辭世的消息傳出後，白宮今天也降半旗向這位前副總統致敬。

錢尼於2001至2009年擔任兩屆美國副總統，是美國「反恐戰爭」主要策畫者，也是2003年美國入侵伊拉克的推手之一。數十年來，他一直被視為華府舉足輕重且具爭議性的人物。

在錢尼任內，副總統不再只是個象徵性角色。相反的，他讓自己成為在伊拉克、反恐、總統權限、能源等一系列保守施政上的幕後推手，在體制內發揮巨大影響力。

根據台灣外交部資料，錢尼曾於1993年訪台，時隔24年後，再度於2017年訪台。外交部指出，錢尼擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」。

「台灣關係法」被視為台美關係基石，共有18條條文，涵蓋安全、軍售、經貿、文化等多層面關係，美國依據台灣關係法對台軍售，不但維繫了台海和平，更保障了台灣民主。

錢尼2017年訪台時，曾會見時任總統蔡英文，並於「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」進行閉門演講。

據轉述，錢尼當時指出，在台灣議題上，美國站在和平與穩定的角度，還是強烈支持兩岸維持現狀。