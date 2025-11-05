美舉行4場選舉 民意風向考驗川普

美國紐約市、紐澤西州、維吉尼亞州與加州今天分別舉行市長、州長選舉與選區重劃公投。民主黨紐約市長候選人曼達尼的得票率，維吉尼亞州是否由共和黨轉民主黨，以及攸關明年期中選舉國會席次的加州公投結果，都是全美焦點。

備受矚目的紐約市長選舉美東時間4日上午開始投票，全美關注民調大幅超前的民主黨紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）得票率能否過半，媒體出口民調預料晚間10時後有初步選舉結果。

紐約市民在物價與房價高昂生活壓力下，希望透過選舉改變城市政策，各陣營選情熱絡，超過73萬選民上週已提前完成投票。

曼達尼面對政壇老將獨立參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）與共和黨候選人律師斯里瓦（Curtis Sliwa）挑戰，總統川普（Donald Trump）3日公開表態支持古莫，民主黨建制派高層仍與左傾的曼達尼保持安全距離。

另兩場攸關兩黨支持度變化與川普第2任期民意趨向的選舉為紐澤西州與維吉尼亞州州長選舉。

民主黨候選人前聯邦眾議員史班伯格（AbigailSpanberger）在維州聲勢超越共和黨候選人副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears）。

大批聯邦公務員與政府部門雇員居住在維吉尼亞州北部，受到川普政府裁減聯邦機構規模與政府關門延後支薪影響，維州可能由紅轉藍，換民主黨當家。

民主黨選區紐澤西州由民主黨聯邦眾議員薛洛（Mikie Sherrill），出戰3度參選的共和黨前州眾議員西塔瑞利（Jack Ciattarelli），民調顯示薛洛支持度小幅領先。

共和黨為因應明年期中選舉，在德州等地區進行選區重劃，民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）特別提出第50號公投，希望透過改變選區規劃，取代共和黨在聯邦眾議院的席次，形成紐森對川普的局面，加州州民反應引起關注。

這項公投要加州選民決定，州政府是否該由明年起延遲原本的獨立程序，採用新的選區劃分。「傑利蠑螈」（Gerrymandering）效應是美國選舉長達2個世紀的問題，政黨及參選人為了將支持者劃入選區，導致選區形狀猶如變形蟲。

民主黨認為川普先在德州等地發起對眾院民主黨席次不利的「傑利蠑螈」行動，紐森與民主黨人意在加州效法，但得先解決共和黨籍前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在位期間，同樣透過公投通過限制選區劃分的規定，美國選區重劃通常在人口普查後進行。

4場選舉中，除了歷屆選舉民主、共和兩黨分庭抗禮的維吉尼亞州外，其餘3地都為民主黨選區，預料民主黨較有機會勝出。此外底特律、匹茲堡、亞特蘭大等城市也同步舉行市長選舉。