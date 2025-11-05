紐約市長激戰 川普籲猶太選民別把票投給曼達尼

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天抨擊民主黨紐約市長候選人曼達尼，不僅稱他「仇恨猶太人」，還說猶太選民不應把票投給他。曼達尼有望成為紐約首位穆斯林市長。

綜合法新社和路透社報導，共和黨籍的川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「任何把票投給曼達尼（Zohran Mamdani）這位被證實且自稱為反猶人士的猶太人，都是笨蛋！！！！」

34歲的左派候選人曼達尼以「讓紐約更負擔得起」為競選主軸，外界普遍預期他將贏得今天的市長選舉。

川普昨天呼籲選民支持前紐約州長古莫（AndrewCuomo），並揚言若曼達尼勝選，就將限縮對紐約市的聯邦資金。古莫在民調中落後曼達尼。

自認為是穆斯林的曼達尼曾批評以色列現任政府，但他強烈否認反猶主義的指控。

曼達尼尚未立即回應媒體的置評要求。

長期以來，川普與共和黨在美籍猶太人中支持度不高，而這一事實據傳令川普頗為不滿。根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2024年9月的調查，川普支持度落後當時的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）約32個百分點。

川普在去年大選前曾語出驚人地說：「倘若我沒贏得這場選舉，如果這種情況發生，猶太人要負很大責任，因為如果有40%，不，應該說有60%的人投票給敵人，在我看來，以色列兩年內將不復存在。」

