川普：政府停擺結束才會發放糧食援助

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國政府昨天表示將於11月「部分恢復」發放糧食援助後，總統川普（Donald Trump）今天指出，數以百萬計美國人仰賴的糧食援助，必須等到政府停擺結束才會發放。

主管「美國營養補充援助計畫」的農業部（USDA），原訂11月1日起停止支付，理由是聯邦政府關門導致資金枯竭。農業部表示，將動用一筆46億5000萬美元緊急基金，僅足以支付約一半的正常補助。若政府持續停擺，12月可能再度面臨同樣問題。

不過，川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美國營養補充援助計畫（SNAP，俗稱食物券）的福利，只有在激進左派民主黨人開放政府的時候才會發放，他們其實很容易就能做到，在此之前不會發放！」

這項計畫是美國規模最大的食物補助措施，全美大約每8人就有1人受惠，每月全國支付金額超過80億美元。

