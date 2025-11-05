美地方首長選舉 考驗川普

快訊

經濟日報／ 編譯莊瑞萌、盧炯燊陳韻涵／綜合外電

美國總統川普將面臨回鍋白宮以來首場重要選舉考驗，全美超過一半的州在4日當天舉行州或地方首長選舉，尤其是維吉尼亞州州長、新澤西州州長、紐約市長選舉，以及加州重畫國會選區的公投結果，將影響未來政治布局及版圖。

投票結果最快台灣時間5日早上揭曉。民主黨可望在維吉尼亞州、新澤西州州長與紐約市長選舉中告捷，底特律、匹茲堡、亞特蘭大、明尼亞波利斯及辛辛那提等大城也都舉行市長選舉。紐約市長選舉特別引發矚目，焦點人物是異軍突起且一路領先的紐約州州眾議員曼達尼。

34歲的曼達尼主張凍結租金、提供免費市區公車、推動公辦托兒服務、設立市府經營的平價雜貨店，並於2030年前將最低工資調升至每小時30美元，還要對富人課稅支應相關經費。

川普先前在CBS訪談中威脅，一旦曼達尼當選市長，他將扣留給紐約市的聯邦撥款。川普說，與其讓他口中的「共產主義者」曼達尼掌權，他寧可支持古莫。

川普多次抨擊曼達尼是共產主義者，3日宣布支持曼達尼主要對手、前紐約州長古莫；原為民主黨員的古莫在黨內初選敗給曼達尼後，以無黨籍身分參選。川普呼籲選民不要投給自家共和黨市長候選人史里華，表示那等於「投給曼達尼」。紐約市是民主黨大本營，史里華民調一直在低檔，當選無望。

