快訊

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

加州投票表決選區重劃 民主黨布局期中選舉力抗川普

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導

美國加州選民今天將投票決定是否同意重劃選區，如果該提案通過，加州可能會進一步向民主黨傾斜。民主黨試圖推動此事，以抵銷總統川普指示別州進行有利共和黨的選區劃分影響。

法新社報導，民主黨籍加州州長紐松（GavinNewsom）及其盟友希望選民同意暫時重劃選區的「第50號提案」（Proposition 50），該提案讓民主黨有望在明年期中選舉的聯邦眾議院掌控權之爭中，在加州多拿5個席次。

他們表示，民主黨人這麼做只是為了創造公平競爭環境。德州共和黨人先前在白宮壓力下，通過有利自身政黨的選區重劃提案，因此可望在明年期中選舉多拿5個聯邦眾議院席次。此舉有助共和黨維持其在國會的微弱多數地位，這樣的優勢賦予川普（DonaldTrump）相當大的權力。

共和黨人士批評民主黨的作為是赤裸裸的奪權，將削弱加州共和黨選民的影響力。在自由派色彩濃厚的加州，共和黨選民的人數遠少於民主黨選民。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）專欄作家巴巴拉克（Mark Barbarak）昨天撰文寫道，這次投票是一場「政治墨跡測驗」。

巴巴拉克指出：「這究竟是應對（共和黨在）德州試圖再奪5個國會席次的合理嘗試，還是要將加州共和黨逼入絕境的殘酷策略？」他提到，許多加州選民的看法取決於他們的政治立場。

美國各地選區傳統上是根據每10年1次的全國人口普查結果來劃分，理論上是為了使選區地圖反映當地人口組成。

然而實際上，多數選區劃分都是政黨的政治決策，因此無論哪個陣營掌權，都能為未來10年的選舉制定規則。

加州在共和黨籍前州長阿諾史瓦辛格（ArnoldSchwarzenegger）執政時，廢除了這種黨派不公平選區劃分的做法，將相關權力交給一個獨立的委員會。

如果「第50號提案」今天獲得通過，接下來所有選舉將採用提案所劃分的選區，直到下次進行人口普查，屆時獨立的委員會將再次決定選區地圖。

共和黨 民主黨 人口普查 投票 地圖 美國

延伸閱讀

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

紐約市長決戰關頭 川普表態支持昔日政敵葛謨

相關新聞

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫！「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

美國前副總統錢尼的家人聲明，高齡84歲的錢尼3日晚間逝世。美國有線電視新聞網（CNN）4日報導說，錢尼是現代美國史上最有...

FBI開除多名調查川普探員 部分人員事後復職

5名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已開除4名曾參與前特別檢察官史密斯（Jack Smith）小組調查總統川普的探...

聯邦啟用46.5億緊急資金 11月糧食券將「部分恢復」發放

川普政府3日允諾動用緊急資金46.5億元，支付11月所有合格家庭一半金額的SNAP福利金。這是在聯邦法院下令農業部(US...

全美州及地方選舉今投票 川普執政小考

全美超過一半的州4日舉行州及地方選舉，這是總統川普1月強勢重返白宮後首次重要普選，被視為是對川普第二任政治議程的初步體檢...

民主黨選戰或有斬獲 卻陷溫和派、進步派分歧 未來路線模糊

民主黨可望4日在維吉尼亞州、新澤西州州長與紐約市長選舉中告捷，但黨內溫和派與進步派的分歧，恐難釐清未來路線。

川普下令…核測試就位 「義勇兵III」本周在加州范登堡發射

川普總統10月30日在「川習會」前下令美軍立即恢復停止已33年的核子武器測試，新聞周刊3日報導，根據航空警告顯示，美國本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。