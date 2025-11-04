快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

FBI開除多名調查川普探員 部分人員事後復職

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
5名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已開除4名曾參與前特別檢察官史密斯（Jack Smith）小組調查總統川普的探員，部分開除決定後來又撤銷。 示意圖／路透社資料照
5名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已開除4名曾參與前特別檢察官史密斯（Jack Smith）小組調查總統川普的探員，部分開除決定後來又撤銷。 示意圖／路透社資料照

5名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已開除4名曾參與前特別檢察官史密斯（Jack Smith）小組調查總統川普的探員，部分開除決定後來又撤銷。

路透社報導，此舉是近期針對參與調查川普（Donald Trump）及其盟友案件人員，所採取一連串人事行動的最新發展。

其中一名遭解雇的探員德索爾（Jeremy Desor），近日因聯邦參議院司法委員會主席、共和黨的葛拉斯里（Chuck Grassley）公開了史密斯代號「北極霜」（Arctic Frost）調查案中超過1000頁傳票文件而成為社群媒體攻擊對象。該案調查川普在2020年敗給民主黨對手拜登（Joe Biden）後試圖繼續掌權的情形。

傳票文件中並未遮蔽參與調查的FBI及司法部人員姓名。

另一名遭開除的探員賈曼（Jamie Garman），數週前曾遭行政停職，當時葛拉斯里剛公布其他紀錄顯示，史密斯曾要求調閱8名共和黨聯邦參議員及1名聯邦眾議員於2021年1月6日國會大廈遭攻擊前後，手機的有限「通訊紀錄資料」。

5名知情人士中的4人說，另外2名在史密斯小組工作的探員陶爾曼（Blaire Toleman）與蓋斯特（David Geist），今天收到開除通知，據隨後又被告知撤銷開除決定。

陶爾曼目前在駐芝加哥辦公室，先前曾領導一個公共貪腐調查小組，該小組今年稍早被聯邦調查局裁撤。蓋斯特則曾在史密斯調查期間擔任華盛頓外勤辦公室助理特別探員主管，現已被調至負責重大事件（如人質救援）的聯邦調查局快速支援小組。

消息人士並表示，今天還有數名探員被開除，之後同樣撤銷開除決定。

路透社尚無法立即得知聯邦調查局為何撤回這些人事措施。FBI發言人無法取得聯繫，先前也拒絕評論開除案。

路透也無法聯繫上這4名探員以取得回應。

川普 路透 FBI 美國 拜登

延伸閱讀

全美州及地方選舉今投票 川普執政小考

最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

紐約市長決戰關頭 川普表態支持昔日政敵葛謨

共和黨維州州長候選人 尚未獲得川普表態支持

相關新聞

FBI開除多名調查川普探員 部分人員事後復職

5名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已開除4名曾參與前特別檢察官史密斯（Jack Smith）小組調查總統川普的探...

聯邦啟用46.5億緊急資金 11月糧食券將「部分恢復」發放

川普政府3日允諾動用緊急資金46.5億元，支付11月所有合格家庭一半金額的SNAP福利金。這是在聯邦法院下令農業部(US...

全美州及地方選舉今投票 川普執政小考

全美超過一半的州4日舉行州及地方選舉，這是總統川普1月強勢重返白宮後首次重要普選，被視為是對川普第二任政治議程的初步體檢...

民主黨選戰或有斬獲 卻陷溫和派、進步派分歧 未來路線模糊

民主黨可望4日在維吉尼亞州、新澤西州州長與紐約市長選舉中告捷，但黨內溫和派與進步派的分歧，恐難釐清未來路線。

川普下令…核測試就位 「義勇兵III」本周在加州范登堡發射

川普總統10月30日在「川習會」前下令美軍立即恢復停止已33年的核子武器測試，新聞周刊3日報導，根據航空警告顯示，美國本...

紐約市長決戰關頭 川普表態支持昔日政敵葛謨

總統川普3日宣布支持前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，這位終身民主黨員如今以無黨籍身分參選紐約市長。不過，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。