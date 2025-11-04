FBI開除多名調查川普探員 部分人員事後復職

5名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已開除4名曾參與前特別檢察官史密斯（Jack Smith）小組調查總統川普的探員，部分開除決定後來又撤銷。

路透社報導，此舉是近期針對參與調查川普（Donald Trump）及其盟友案件人員，所採取一連串人事行動的最新發展。

其中一名遭解雇的探員德索爾（Jeremy Desor），近日因聯邦參議院司法委員會主席、共和黨的葛拉斯里（Chuck Grassley）公開了史密斯代號「北極霜」（Arctic Frost）調查案中超過1000頁傳票文件而成為社群媒體攻擊對象。該案調查川普在2020年敗給民主黨對手拜登（Joe Biden）後試圖繼續掌權的情形。

傳票文件中並未遮蔽參與調查的FBI及司法部人員姓名。

另一名遭開除的探員賈曼（Jamie Garman），數週前曾遭行政停職，當時葛拉斯里剛公布其他紀錄顯示，史密斯曾要求調閱8名共和黨聯邦參議員及1名聯邦眾議員於2021年1月6日國會大廈遭攻擊前後，手機的有限「通訊紀錄資料」。

5名知情人士中的4人說，另外2名在史密斯小組工作的探員陶爾曼（Blaire Toleman）與蓋斯特（David Geist），今天收到開除通知，據隨後又被告知撤銷開除決定。

陶爾曼目前在駐芝加哥辦公室，先前曾領導一個公共貪腐調查小組，該小組今年稍早被聯邦調查局裁撤。蓋斯特則曾在史密斯調查期間擔任華盛頓外勤辦公室助理特別探員主管，現已被調至負責重大事件（如人質救援）的聯邦調查局快速支援小組。

消息人士並表示，今天還有數名探員被開除，之後同樣撤銷開除決定。

路透社尚無法立即得知聯邦調查局為何撤回這些人事措施。FBI發言人無法取得聯繫，先前也拒絕評論開除案。

路透也無法聯繫上這4名探員以取得回應。