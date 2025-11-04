社會主義選將一枝獨秀 紐約市長選舉看點一覽

美國紐約市長選舉將於4日投票，民調領先的左派紐約州議員曼達尼很可能勝選，高度資本主義象徵的美國最大城紐約市，可能迎來第一位社會主義市長。

美國紐約市、維吉尼亞州與紐澤西州4日將舉行市長與州長選舉，外界關注川普回鍋白宮後的首場選舉兩黨得票變化，對明年期中選舉產生的影響。

現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）迫於商界壓力9月放棄競選連任。自2022年上任以來，亞當斯捲入多起醜聞，聯邦當局曾就他多名幕僚涉貪展開調查，他本人的涉貪官司則於今年稍早在法院獲判無罪。亞當斯退選前民調僅排第4，募款也陷入困境。

目前紐約市長選舉民調領先者是民主社會主義者（democratic socialist,有別於社會民主主義與共產主義，但同屬左翼）曼達尼（Zohran Mamdani）。他以讓紐約更負擔得起為訴求，激發年輕選民熱情、讓華爾街不安。他在6月民主黨內初選壓倒性勝出震驚外界。

曼達尼的主要對手是以獨立候選人身分參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。由於這是他與曼達尼在激烈的民主黨內初選後再次對決，加上共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）堅持選到底，讓這次紐約市長選舉較以往更形喧囂。華爾街日報整理選前重點一覽。

● 候選人點將錄1：曼達尼

現年34歲的紐約州眾議員曼達尼承諾會降低城市生活成本。除對富人加稅、凍結部分房租外，他還主張提供免費公車與托育服務，並將時薪最低工資提高至30美元。他的政見讓金融與商界領袖側目，卻也讓他成為進步派運動的新領袖。

曾誓言要對抗總統川普的曼達尼若當選，將成為紐約市第一位穆斯林市長和第一位社會主義市長。不過在民主黨內，只有紐約州長侯可（Kathy Hochul）、聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）等少數檯面人物表態支持曼達尼。

● 候選人點將錄2：古莫

這位在民主黨初選敗給曼達尼的前紐約州長，現正全力爭取不想看到社會主義市長的選民。他以公共安全為核心，主張增加警力。

現年67歲的古莫2021年因涉性騷擾與不當行為辭去州長職務，但他否認所有指控。

● 候選人點將錄3：斯里瓦

71歲的共和黨人斯里瓦無視共和黨要他退選以集中選票給古莫的呼聲，堅持參選到底。戴著貝雷帽已成為他的標誌，曾任非營利犯罪預防組織的斯里瓦，以巡邏地鐵盼遏止犯罪而聞名。

● 民調狀況

曼達尼取得雙位數民調領先已達數月。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）選前最後幾天發布的民調顯示，43%的選民支持曼達尼、33%支持古莫、14%支持斯里瓦。不過曼達尼的支持率最近幾週掉了約3個百分點。

年輕選民壓倒性支持曼達尼，而古莫主要獲猶太選民與共和黨選民支持。現任市長亞當斯退選後，古莫的支持率略有回升。

● 選舉結果何時揭曉

投票將於美東時間4日晚間9時（台北時間5日上午9時）結束。在自由派與左傾重鎮的紐約市，市長選舉通常民主黨候選人在投票結束不久便會宣布勝出；2021年選舉時，美聯社也是晚間9時16分就宣布亞當斯當選。

● 川普怎麼談紐約市長選舉

川普總統3日公開呼籲選民票投古莫，盼紐約人不要投曼達尼。他在社媒「真實社群」（Truth Social）寫道：「投給（共和黨候選人）斯里瓦（其實他不戴貝雷帽好看多了！）就等於投給曼達尼。不管喜不喜歡古莫，你們都別無選擇，只能投給他。他有這個能力，但曼達尼沒有！」

不過川普私底下表示，他認為曼達尼「勢不可擋」，但他仍公開威脅，若曼達尼當選並推動白宮所不喜的政策，就收回聯邦政府挹注紐約市的數十億美元資金。

他在貼文寫道：「記住，他需要從我這位總統手裡拿錢，才能實現他那套虛假的共產黨式承諾。但他一毛都不會拿到，所以投給他幹嘛？」

● 立場太「左」 曼達尼當選恐揭民主黨路線之爭

曼達尼聚焦於讓居住於紐約是能「負擔得起」，並主張對富人加稅；古莫則主打公共安全與自身的執政經驗。兩人都誓言要保護紐約市不受川普的影響。

紐約時報指出，紐約市為全球金融重鎮，長期為民主黨票倉，曼達尼這種提高富人稅率、強化社會福利的民主社會主義立場，讓在美國政壇具影響力的華爾街感到不安。

民主黨高層憂心過度「向左轉」不但無法掀起像川普高舉「讓美國再次偉大」（MAGA）運動般的風潮，反而可能丟掉全國性中間選民，對2026期中選舉未必有利。曼達尼當選恐加劇民主黨內路線之爭。