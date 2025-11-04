紐約市長選舉曼達尼聲勢領先 川普促選民挺古莫

美國紐約市明天舉行市長選舉，共和黨籍的美國總統川普今天揚言，如果民主黨籍候選人曼達尼勝選就將限縮對該市的聯邦資金，並呼籲選民支持前紐約州長古莫。

綜合法新社和路透社報導，曼達尼（ZohranMamdani）形容自己為社會主義者，並以降低紐約市民生活成本作為競選主軸。根據最新AtlasIntel民調，34歲的他支持率達41%，以7個百分點領先前州長古莫（Andrew Cuomo）的34%。古莫在民主黨初選敗給曼達尼後，便以無黨籍身分參選。

共和黨籍候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）支持率為24%，若有足夠支持者改投古莫，選情可能出現變數。

川普（Donald Trump）在他社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，如果曼達尼勝選，「除了法定最低限度外，我極不可能提供任何聯邦資金」。

川普寫道：「不管你們是否喜歡古莫，都別無選擇。各位必須把票投給他，並期望他有卓越表現。」

競選期間，共和黨陣營不斷抨擊曼達尼，川普還曾將自稱民主社會主義者的曼達尼形容為共產主義者。

川普在他的第2個總統任期內，多次以削減聯邦資金為手段，針對氣候政策、跨性別政策、支持巴勒斯坦的反以色列抗議，以及多元、平等與包容（DEI）措施出手。

出生於烏干達的曼達尼目前是州眾議員，6月24日在初選中以壓倒性之姿勝出時，跌破政壇觀察家眼鏡。

他的政見包括調高紐約市最富者稅率、提高企業稅、凍結穩定房租，以及增加公共補貼住宅數量。

曼達尼的崛起對全美民主黨來說，既是挑戰也是機會。民主黨意識到必須吸引年輕選民，但也憂心曼達尼抨擊以色列占領巴勒斯坦領土的言論，加上他民主社會主義立場引發紐約金融圈不安，讓他屢屢成為共和黨攻擊箭靶。

紐約市長選舉明天上午6時開始投票，晚上9時結束。選務官員表示，提前投票已於2日結束，有超過73.5萬人參與，創下歷來新高。