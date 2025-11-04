聽新聞
實驗室猴子遇車禍「趁亂逃走」 5寶媽開槍射殺！仍有兩隻在逃
美國日前一輛載運實驗用恆河猴的卡車發生車禍，當地警方轉述卡車司機表示，車上可能帶有三種不同病毒且具有攻擊性的猴子被甩出車外逃走，當局立即搜捕抓回5隻、1隻被地方媽媽槍殺。
根據《美聯社》報導，美國密西西比州一名青少年告訴媽媽，好像看到院子裡有一隻猴子，該母親想到最近猴子逃跑的新聞，立即起身報案。
警方雖然要求她「盯著那隻猴子」，但她很擔心猴子跑掉，一想到如果猴子跑進鄰居家、而別人家孩子如果正好在院子玩耍，可能會威脅到孩子安危，讓身為5寶媽的她無法接受，決定帶上槍出門，朝院內的猴子開槍，猴子應聲倒地，「我做了任何母親為了保護孩子都會做的事」。
猴子屍體已由密西西比州野生動物、漁業和公園管理局接管，目前仍有兩隻猴子在逃。杜蘭大學聲稱，這些猴子不具有傳染疾病，但警方表示，牠們具有攻擊性，仍須嚴陣以待。
