曼達尼若當選紐約市長 民主黨陷左傾憂慮

紐約市選民極有可能在4日舉行的市長選舉中，高票選出左派州眾議員曼達尼擔任市長。由於民主黨支持者傾向中間路線，標榜民主社會人士的曼達尼大拋社會福利政見，吸引不少年輕選票，民主黨建制派憂慮將影響未來選情。

34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）今年夏天在民主黨紐約市長初選快速崛起，雖然僅有3屆紐約州眾議員資歷，從個位數支持率，攀升大幅超前原為同黨籍的競爭者現任市長亞當斯（Eric Adams）與前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。

紐約市為全球金融重鎮，長期為民主黨票倉，曼達尼民主社會人士的立場支持提高富人稅率、強化社會福利，讓具影響力高資產人士感到不安。「紐約時報」（New York Times）報導，不分黨派的反曼達尼勢力背後運作僅留古莫力拚，但亞當斯9月底退選，共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）不退，部分民調顯示古莫與斯里瓦支持度相加仍未超過曼達尼。

曼達尼在紐約力壓獨立參選的民主黨老將，民主黨高層憂心過度向左轉不但無法像總統川普（DonaldTrump）掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，反而可能丟掉全國性中間選民，對2026期中選舉未必有利。

紐約市可能急速向左轉，加劇民主黨內路線之爭。民主派選前僅有無黨籍自由派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、民主黨進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）公開支持。

民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）與資深參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）等都未表態。

傑福瑞斯到10月24日才低調表態支持，並指出曼達尼堅持處理什麼都貴的危機，清楚表明要當包括不支持他在內的紐約市民的市長。傑福瑞斯寫道「我支持他及全紐約市所有的民主黨選票」。

前總統歐巴馬（Barack Obama）2日致電曼達尼也未公開支持，僅強調曼達尼競選活動令人印象深刻，對他的關注超越成功的競選活動。

距離下屆美國總統選舉還有3年，民主黨欠缺領袖與具號召力、年輕、中間路線的可能角逐者；川普領導下的共和黨接班新銳浮現，摩拳擦掌形塑曼達尼為左傾的民主黨領袖，並將民主黨定位為社會主義與左傾政黨。

民主黨前任總統卡特（Jimmy Carter）、柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬、拜登（Joe Biden）政策傾向傳統路線，歐巴馬上任後進步派崛起，但未脫離政黨方向，黨內高層憂心聲勢浩大的曼達尼無益拓展票源。