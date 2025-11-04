快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

美股收盤／標普500和那斯達克續漲 亞馬遜奪OpenAI大單助推AI熱潮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美股標普500指數與那斯達克指數周一（3日）收漲，亞馬遜與OpenAI的合作協議提振了AI相關股票的表現，掩蓋了ISM報告顯示美國製造業持續疲軟的影響。

道瓊工業指數3日收盤下跌226.19點，跌幅0.48%，收報47,336.68點；標普500指數上漲11.77點，漲幅0.17%，收6,851.97點；那斯達克指數上漲109.77點，漲幅0.46%，報23,834.72點。

費城半導體指數上漲42.31點，漲幅0.59%，報7,270.97點。

科技及科技相關公司帶動那斯達克指數上漲。醫療保健公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）和Merck & Co分別重挫2.3%和4.1%，拖累道瓊指數走低。

標普500指數的11個主要類股中，非必需消費品類股漲幅最大，材料類股跌幅最大。

美股「科技七雄」指數上升1.2%，觸及紀錄高點。

亞馬遜股價大漲4%，該公司宣布與OpenAI達成一項價值380億美元的協議，允許這家ChatGPT開發商在亞馬遜網絡服務（AWS）的雲端基礎設施上運作並擴展其AI工作負載。

這筆交易進一步帶動了近六個月來支撐股市上漲的AI熱潮。美股科技七雄中的五家公司上周公布財報，揭露有正面AI進展的公司表現最為突出。

輝達（Nvidia）股價上漲2.2%，之前美國總統川普表示，該公司最先進的晶片將留給美國公司使用，禁止出口到中國和其他國家。

周末，白宮公布川普和中國國家主席習近平達成的協議細節，該協議旨在緩和世界前兩大經濟體之間的貿易戰。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「亞馬遜的交易和其他併購消息提振了市場，而且你知道，我們在周末收到了一些略微正面的消息，包括有關中國貿易情勢的消息和聯準會官員的一些鴿派言論。但是這絕對是一個由大型科技和半導體公司主導的市場，而且在整個牛市期間幾乎一直如此。」

由於政府持續停擺，官方經濟數據仍然匱乏，但供應管理協會（ISM）和標普全球發布的採購經理人指數（PMI）顯示，美國工廠仍在努力因應川普關稅政策帶來的不確定性。根據周一公布的數據，ISM製造業指數下降0.4，至48.7。該指數低於50意味著產業景氣萎縮。

美國最高法院預定周三聽取有關川普關稅措施合法性的辯論。

由於聯準會上周已經一如預期降息，而由於聯邦政府持續關門導致欠缺經濟指標，聯準會的下一步行動變得愈來愈不明朗。

美國ADP全國就業指數預定周三公布，該指數可望揭露美國勞動力市場的狀況。

聯準會官員發表了觀點相互矛盾的談話，理事米蘭主張進一步降息，舊金山聯準銀行總裁戴利表示，應該對12月降息可能性「保持開放態度」，但芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，在通膨率遠高於聯準會2%目標的情況下，他對進一步降息持謹慎態度。

指數 美國 聯準會

延伸閱讀

川普又變臉 輝達Blackwell禁止銷陸

川普：我任內陸不會犯台

工業穩陣腳挺過川普關稅衝擊 本季營運將回溫

最新民調揭露 六成老美不滿川普執政

相關新聞

紐約市長4日投票 民調指民主黨曼達尼有望當選

紐約市長選舉四日舉行。根據兩份最新民調，卅四歲民主黨籍進步派候選人曼達尼均領先六十七歲獨立參選人古莫，有望成為該市首位穆...

美3場地方選舉 川普回任後風向球

紐約市、美國維吉尼亞州與新澤西州四日將舉行市長及州長選舉。雖屬地方選舉，但選舉結果與得票率的消長仍可視為美國總統川普回任...

最新民調揭露 六成老美不滿川普執政

在川普第二度當選美國總統滿一年，一份最新民調顯示，約六成美國民眾不認同川普的執政表現。相較之下，上月剛成立的高市內閣支持...

貝森特又批利率太高 說美國房市可能已陷衰退

美國財長貝森特周日（2日）表示，美國經濟的一些領域可能已經陷入衰退，尤其是房地產領域，原因是受到高利率影響。他再次呼籲聯...

政府停擺誰之過？NBC民調：52%選民怪川普及共和黨

兩項民調顯示川普總統和國會共和黨人應對於政府關門負較大責任，同時民眾普遍不認可川普的工作表現，多數人認為他濫用職權。

白宮推惡搞網頁諷民主黨阻政府重啟 稱傑佛瑞斯「廉價歐巴馬」

白宮上周末推出一款模仿MySpace風格的惡搞網頁，嘲諷並譴責國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與眾院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。