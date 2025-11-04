法官裁定繼續支付補助 川普政府稱將部分發放食物券
美國兩位法官裁定政府必須繼續支付「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）後，美國總統川普政府今天表示，聯邦政府將於11月「部分恢復」發放。
美聯社報導，主管「美國營養補充援助計畫」的農業部（USDA），原訂11月1日起停止支付，理由是聯邦政府關門導致資金枯竭。此計畫是美國規模最大的食物補助措施，全美大約每8人就有1人受惠，每月全國支付金額超過80億美元。
農業部表示，將動用一筆46.5億美元的緊急基金，僅足以支付約一半的正常補助。若政府關門持續，12月可能再度面臨同樣問題。
目前仍不清楚食物券領取者實際能領取的金額，以及資金何時會入帳。數百萬領取者的11月款項已延遲發放。
