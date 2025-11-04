紐約市長4日投票 民調指民主黨曼達尼有望當選

紐約市長選舉四日舉行。根據兩份最新民調，卅四歲民主黨籍進步派候選人曼達尼均領先六十七歲獨立參選人古莫，有望成為該市首位穆斯林市長。

紐約州前州長古莫雖在六月舉行的民主黨紐約市長初選輸給紐約州眾議員曼達尼，但七月宣布參選到底。根據紐約郵報一日發布、由民調機構AtlasIntel所做的調查，曼達尼領先古莫六點六個百分點，兩人差距創下自七月以來最小。

但根據經費來源為美國福斯新聞的十月廿四日至廿八日所做民調，曼達尼領先古莫仍達十六個百分點。紐約市為民主黨大本營，當地該黨與共和黨的支持者比例為六比一；共和黨候選人斯里瓦在前述民調的支持度僅一成五。

曼達尼政見包括房租凍漲、公車免費、大規模興建社宅、富人增稅與取消公立學校資優班等。民主黨建制派與共和黨都認為他的立場太左，恐將影響未來美國政治生態。他在十月的第二場電視辯論會中，抨擊古莫只在乎政治權力，失去自我，已成美國總統川普的傀儡。

曼達尼支持巴勒斯坦的立場也引起古莫及斯里瓦抨擊，指控他煽動反猶火焰。曼達尼對此說，將為紐約猶太社群增加打擊族裔仇恨的經費，反稱對手扭曲他的觀點。

在十月的首場電視辯論會中，古莫抨擊過去失敗的紐約市長大多欠缺施政經驗。曼達尼則強調，將持續對抗川普，讓市民可負擔紐約的生活支出，並反擊古莫對他欠缺經驗的抨擊根本與紐約市脫節。

紐約時報三日報導，民主黨內對曼達尼的立場分歧。聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯二日表明，不認為曼達尼是該黨的未來；現任紐約州長霍楚則站在曼達尼身邊說，不認為此刻可在這邊討論該黨未來為何。美國前總統歐巴馬一日曾與曼達尼通話，讚許其競選活動，表態願意提供後續協助，但未正式替他背書。

川普在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）二日播出的「六十分鐘」節目專訪中直言，自己不喜歡古莫，但要是劣質的民主黨人對上共產主義者，「我永遠會選前者」，還稱曼達尼若當選，那「我以後很難給紐約市經費」。截至二日提前投票結束，已有逾七十三點五萬名選民完成投票，是二○二一年上屆紐約市長選舉的四倍多。