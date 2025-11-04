最新民調揭露 六成老美不滿川普執政
在川普第二度當選美國總統滿一年，一份最新民調顯示，約六成美國民眾不認同川普的執政表現。相較之下，上月剛成立的高市內閣支持率高達82%，僅次於2001年小泉純一郎內閣的88%。
美國廣播公司、華盛頓郵報和民調機構Ipsos最新聯合民調顯示，約六成美國民眾不認同川普的執政表現，高達67%認為美國正走在錯誤方向上。川普的整體支持率為41%、不支持率59%。
具體議題方面，川普的經濟政策僅37%贊同、62%不贊同。59%認為他對當前通膨負有相當大責任。
不過這並沒有轉化成民主黨的優勢。高達68%受訪者認為民主黨與民意脫節，比率甚至高於對川普（63%）與共和黨（61%）的同樣看法。
紐約市、維吉尼亞州與紐澤西州4日將舉行市長與州長選舉，各界關注川普二度執政後首場選舉兩黨得票變化對明年期中選舉的影響。
在此同時，日本新聞網在本月初的民調顯示，支持高市內閣的受訪者高達82.0%。
