貝森特又批利率太高 說美國房市可能已陷衰退

美國財長貝森特周日（2日）表示，美國經濟的一些領域可能已經陷入衰退，尤其是房地產領域，原因是受到高利率影響。他再次呼籲聯準會（Fed）加快降息。

貝森特接受CNN節目訪問時表示：「我認為整體情況還不錯，但我認為經濟中的某些領域已經陷入衰退。聯準會的政策造成了許多分配上的問題。」

貝森特說，雖然美國整體經濟依然穩健，但高房貸利率仍抑制不動產市場。他表示，房地產業實際上已陷入衰退，尤其衝擊低所得民眾，原因是這些族群通常背負債務而非擁有資產。

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）資料，美國9月已簽約待過戶成屋銷售持平。

貝森特形容整體經濟環境正處於「過渡期」。

聯準會主席鮑爾上周表示，央行是否會在12月會議上進一步降息尚無定論。這番言論引發貝森特及其他川普政府官員的強烈批評。

美國總統川普指派的聯準會理事米倫在上周受訪時指出，如果聯準會不迅速降息，就有引發經濟衰退的風險。米倫是上周聯準會決議中兩位持不同意見的理事之一，他主張降息2碼，而非只降1碼。

米倫表示：「如果政策長期維持如此緊縮，就會承受著貨幣政策本身引發一場經濟衰退的風險。如果在我不擔心通膨上升的情況下，沒理由要承受這個風險。」

貝森特也呼應這一看法，表示川普政府削減政府支出，已幫助使赤字占國內生產毛額（GDP） 的比率從6.4%降至5.9%，這有助壓低通膨。他表示，聯準會若持續降息，也能進一步支撐這一趨勢，「如果我們正在縮減開支，我會認為通膨應該會繼續下滑；如果通膨正在下滑，那聯準會就應該降息」。