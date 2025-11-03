美最高法院將審理關稅違法案 美國商會在內40份意見反對總統緊急權力

美國最高法院周三審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川普政府動用緊急關稅權力違法。

美國總統川普周日已表示，他不會出席聆訊，但形容這是「美國史上極其重大的案件」。他在社交平台Truth Social寫道：「如果總統無法快速靈活地運用關稅權力，我們將毫無防備，甚至可能導致國家走向崩潰。」

川普的律師團主張，若剝奪總統課徵關稅的權力，將「把美國推回經濟災難邊緣」。

美國最大商業組織美國商會反駁：「美國大小企業都已遭受無以彌補的損失，充份印證總統關稅政策帶來的巨大經濟衝擊。」

美國商會指出，川普的做法引發市場不確定性，導致企業延後資本支出、消費者也暫緩採購。

這起案件也可能左右美國政府2025年多收取超過500億美元關稅收入的去留。這筆意外之財安撫了對美國舉債水準感到不安的投資人。

庭訊是在本周舉行，但大法官至少還需數周時間討論，才會公布裁定結果。

多位法學教授和前任法官公開反對川普動用緊急關稅權力，也不乏現任國會議員歷任兩黨政府官員亦持相同立場。

美國憲法將關稅和稅收權限交由國會掌控，但同時也賦予總統在外交決策上相當大的主導權。

原川普政府經濟官員、現為翰宇國際律師事務所（ Squire Patton Boggs）律師艾森斯塔特說：「貿易協定正是這兩種權力結合的完美體現。這是一個美國已爭論一兩百年的根本憲政問題。」

外國官員和外交人士認為，即使最高法院限制總統動用緊急權力，川普政府仍可能尋找其他法律途徑來加徵關稅。

喬治城大學法學教授、原美國貿易官員克勞森（Kathleen Claussen）說：「我們很清楚，無論法院怎麼判，總統都會設法維持關稅。」