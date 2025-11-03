美民主黨批共和黨不認真重啟政府 是拿飢餓當武器

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國國會民主黨高層今天指責總統川普共和黨人選擇「拿飢餓當武器」，因為長期的政府關門已嚴重干擾數以百萬計低收入美國人的重要糧食補助。

眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）警告，共和黨對重啟政府「並不認真」。政府關門已持續5週，對經濟造成數十億美元損失，並引發兩黨激烈交鋒。

他指控川普與共和黨正在「製造危機」，導致補充營養援助計畫（SNAP）資金中斷。該計畫為超過4200萬美國人提供食物援助。

傑佛瑞斯在有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我們希望重新開放政府，我們希望通過兩黨合作的支出協議，讓美國人的生活變得更好。非常不幸的是，川普與共和黨決定拿飢餓當武器，並扣留SNAP補助，即便這違反了兩家聯邦法院的裁定。法院明確指出，全美不應有任何一個人失去營養援助。」

聯邦法官最近下令政府動用緊急資金以確保SNAP計畫延續，川普表示願意遵守，但稱他需要進一步釐清政府能在何種法律框架下執行。

傑佛瑞斯對暫停SNAP資金表示憤慨，強調該計畫在過去60年來從未中斷過。

他說：「川普與他的政府能為其他專案找到資金，卻不知怎麼地，找不到錢確保美國人不挨餓。」

美國 川普 共和黨

