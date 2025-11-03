稱中俄秘密測試核武！川普：必重啟核試爆「別人有美國也要有」

美國總統川普在10月30日川習會前無預警發文，宣布下令國防部立即重啟核武試驗，引發熱議。川普10月31日接受哥倫比亞廣播（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪於11月2日播出。他宣稱中國大陸與俄羅斯暗中進行地下核武試爆，只是外界並不知情，「俄羅斯有在試，中國也有在試，只是你不知道」。

主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）表示，根據了解，俄羅斯最近測試的只是核武運載系統，並非核彈頭本身。川普則重申，俄中都在測試，只是不公開。

川普並聲稱，不僅中國與俄羅斯，北韓與巴基斯坦也持續進行地下核試驗，只是外界難以察覺，「他們在深入地下測試，外界根本不知道，我們甚至能感受到輕微震動。」

他強調，「他們在試，而我們沒有，我們也必須試。」並補充指出，俄羅斯近日還揚言將展開更高層級的核試，中國也在進行相關活動。

歐唐納爾追問美國政府是否確定重啟核爆試驗，川普說：「這不是理所當然嗎？你造核武，卻不測？那要怎麼知道能不能用？我們必須試。」

對於專家指出美國核武性能穩定、無需再試的說法，川普則表示同意，但強調必要性：「我們擁有世界上最好的核武，這是我第一任4年間翻新與打造的成果。」

他還說核武毀滅力驚人，自己並不喜歡這樣做，「但如果別人有，我們也得有。如果有，就必須確保它能用。」他最後補充說：「我們永遠不希望真的使用它。」