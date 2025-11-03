川普審批美銀行併購平均只需4個月 30年來最快 帶動掀整併熱潮

川普主政下，美國批准銀行併購案的速度創下30多年之最，打破長期以來銀行業的審核瓶頸。

英國金融時報引述據標普全球（S&P Global）報導，今年併購案從宣布到完成審批的平均時間縮短至四個月，是1990年以來最短的；拜登政府時期平均審批最多要花上近七個月。

加快審批步調，消除了交易人士長期以來認為阻礙美國4,000多家地區銀行整併的主要障礙。最近四樁總金額超過240億美元的併購案凸顯了這一趨勢。

Centerview Partners金融服務合夥人洛伊德（Seth Lloyd）說：「目前監管審批的不確定性明顯降低，核准時程最快可在3到6個月內完成，即使是大型交易也是如此。這無疑成為推動銀行併購的重要觸媒。」

今年迄今已完成近150樁銀行併購案，總金額約450億美元，2025年可望成為自2021年以來銀行業併購最熱絡的一年。

大型併購案仍須接受嚴格審查。例如，第一資本銀行（Capital One）以355億美元收購Discover Financial的交易，是自2008年以來銀行業最大併購案，歷經逾12個月才在今年4月獲批。

近期其他併購案包括：PNC以41億美元收購科羅拉多州的FirstBank；Fifth Third以全股票方式斥資109億美元併購Comerica。亨廷頓銀行（Huntington Bancshares）上周宣布以74億美元收購資產規模530億美元的地區銀行Cadence，而幾天前才以19億美元收購德州銀行Veritex。