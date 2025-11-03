川普接受CBS專訪 五要點原話重現

美國總統川普日前接受CBS「60分鐘」專訪，摘錄五要點如下：

1. 關稅讓大公司都回來了

川普：再過兩年，我們將擁有全球40%到50%的晶片市場。現在最大的變化是，各大公司正從台灣撤離，進入美國設廠，這都是因為關稅政策。如果我們沒有課關稅，他們根本不會這麼做。

主持人諾拉．歐唐納（以下簡稱「問」）：你是說幾年內？美國就能開始生產——

川普：我認為兩年內，我們就會開始啟用新工廠，屆時我們將掌握相當可觀的晶片市場。現在我們幾乎什麼都沒有，但本來應該全都在美國。如果我們過去有懂商業、懂怎麼做事的總統──但坦白說，他們都不懂──情況就不會變成這樣。

我們過去失去了50%的汽車產業，現在全都回來了；我們也失去了整個晶片產業。你知道嗎？以前都是英特爾（Intel）等美國公司在主導，結果其他國家搶走了我們的晶片生意，而我們卻沒有課關稅。

如果當時對他們徵收100%的關稅，這些公司一個都不會離開。但他們都走了。現在他們都回來了，因為唯一能避開關稅的方法，就是在美國本土建廠生產。只要他們在美國設廠、在美國生產產品，就不用付任何關稅，事情就這麼簡單。

2. 不會賣輝達最新晶片給中國大陸

問：您會允許晶片製造商輝達（Nvidia）向中國銷售最先進的晶片嗎？

川普：不，不會。但——

問：也就是說，這完全不在考慮範圍內？

川普：我們會讓他們和輝達打交道。輝達是全球這方面的領導企業，我們會允許他們與輝達往來，但不包括最先進的產品。我們不會讓任何國家擁有最先進的晶片，除了美國。

問：因為那樣中國就會贏得AI競賽？

川普：倒也不一定會贏，但他們肯定會取得對等的優勢。現在是我們領先，因為我們正以前所未有的速度生產電力。允許企業自行發電是我的構想，老實說，之前沒有人想到過。

3. 在我任內，習近平知道犯台後果

問：未來幾年，美中之間最可能引爆衝突的焦點，大概就是台灣問題。中國軍方正不斷侵擾台灣的海域、空域和網路空間。我知道您曾說過，只要您在位，習近平就不敢對台動武。但如果他真的出手呢？您會下令美軍保衛台灣嗎？

川普：一旦發生你就會知道。而他，也很清楚答案是什麼。

問：為什麼不明說——

川普：昨天這根本不是議題，他完全沒提。這點讓不少人感到意外。他沒提，是因為他明白情況，也非常清楚。台灣是個很微妙（interesting）的個例，距離中國只有69英里，而我們距離中國有9,500英里，但不重要。他很清楚若真的發生會怎樣。我和他談過，但昨天那場兩個半小時的會面中，這個話題一次都沒被提起。

諾拉．歐唐納：那我能問嗎？您說「他明白」，為什麼不直接公開告訴大家？他到底明白什麼──

川普：這我不便透露，我不能把底牌攤開。我不是那種會公開一旦發生什麼就會怎樣的人。對方知道，但我沒必要為了回答問題就全盤托出。不過他們明白會發生什麼。而且他本人和他的團隊都在會議上公開說過：「只要川普是總統，我們絕不會行動。」因為他們知道後果會是什麼。

4. 對非法移民強力執法還不夠過火

問：我想請教您這個問題。最近，美國民眾看到一些畫面，移民執法局（ICE）壓制一名年輕母親、在芝加哥住宅區使用催淚瓦斯，甚至砸破車窗。這些突擊行動是否太過火了？

川普：不，我認為還不夠。因為我們一直被那些由拜登和歐巴馬任命的自由派法官限制了行動。

5. 特赦趙長鵬是為加密幣發展

問：為什麼要特赦他（幣安創辦人趙長鵬）？

川普：我其實不知道他是誰。我只知道他被判了大概四個月的刑期之類的，我聽說那是拜登政府的政治獵巫。我之所以那麼做，是因為我希望美國能發展加密幣。要是我們不做，這產業就會跑到中國、或其他地方去。在我看來，這和AI沒什麼不同。

但在我看來，這個人被拜登政府對待得非常不公。他被判入獄，卻是個備受尊敬、事業成功的人。他被關進監獄，是被刻意設局的。這是我的看法——這是我聽到的情況。