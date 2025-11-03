中國滲透美部分電網供水系統 川普：我們也監視他們

快訊

中央社／ 華盛頓2日專電

有分析指中國已滲透美國部分電網與供水系統。川普在今天播出的專訪中對此表示，美中競爭激烈。「我們一直在監視他們，他們也在監視我們」。談到兩國AI競逐時，川普說，不會讓任何國家取得輝達最先進的Blackwell晶片。

川普10月31日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，這也是CBS與川普就一起官司達成和解後，首次與他進行面對面訪談，時間點就在川習會隔天。

主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）詢問川普，中國人以百年為單位思考，著眼長遠布局，對美國國土也是如此。美國情報機構表示，中國已滲透美國部分電網與供水系統，竊取美國的智慧財產權與民眾個資，還購買美國農地。中國究竟是多大的威脅？

川普說，美國對中國也是威脅。「你剛提到的許多事，我們也對他們（中國做過）」。這是一個競爭極為激烈的世界，尤其在美中之間。但同時，他認為美中相處得不錯，透過合作可以變得更強大，而不只是想把對方打趴。

美中AI競賽方面，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，他希望輝達最先進的Blackwell晶片能在中國銷售，但決定權握在川普手中。

川普今天正面回應，不會讓任何國家獲得輝達最先進的產品，但會讓輝達與中國打交道。

中國能否取得輝達晶片，一直是美中之間的主要摩擦點。

美國管制輝達最先進AI晶片銷往中國，旨在限制中國科技發展，尤其是可能有助於軍事應用的領域。

黃仁勳曾試圖說服川普政府放寬相關管制，他表示中國AI領域高度依賴美國硬體，實際上對美國有利。但這項立場遭到許多對中鷹派反對，包括美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）。

美國 川普 美中

