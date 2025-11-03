美大動作掃蕩非法移民掀示威潮 川普：做得還不夠

美國總統川普在哥倫比亞廣播公司新聞節目「60分鐘」今天播出的專訪中說，他認為美國對移民的突襲行動「還不夠強勢」。

法新社報導，川普政府大力掃蕩非法移民，已經掀起抗議潮與侵犯人權的指控。

川普10月31日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，這也是CBS以1600萬美元（約新台幣4.9億元）與川普就一起官司達成和解後，首次與他進行面對面訪談。

川普去年在大選前控告CBS，聲稱「60分鐘」播出對手賀錦麗（Kamala Harris）的訪談內容經過編輯，以呈現賀錦麗的正面形象，指控CBS「透過惡意、欺騙性和嚴重扭曲新聞，從事偏頗和違法的選舉和選民干預行為」。CBS則堅稱是按標準做法進行剪接。

CBS主播歐唐納爾（Norah O'Donnell）詢問川普，美國移民暨海關執法局（ICE）的突襲行動是否「做得太過火了」，79歲的川普回答，「我覺得還不夠」。

根據發表於社群平台X的訪問摘錄，川普聲稱由民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）與拜登（JoeBiden）任命的「自由派法官」限制了移民執法行動。

歐唐納爾提到，有紀錄顯示ICE人員曾在執法行動中壓制疑似非法移民者、在住宅區使用催淚瓦斯，甚至砸破汽車車窗，她問川普「同意這些做法嗎？」

川普回答：「是的，因為你必須把那些人趕出去。」

自今年一月重返白宮以來，川普一直推動大規模移民遣返行動，這是他2024年競選總統的主要政見之一。

與日俱增的ICE突襲行動，已在全國掀起抗議潮，特別是在民主黨執政的城市，川普政府在這些地方部署了大量執法人員。

川普也試圖調派國民兵（National Guard）支援相關行動並保護這些城市的移民設施，此舉引發地方官員提告，指控他越權。

川普政府已在洛杉磯部署軍隊，而在波特蘭（Portland）與芝加哥（Chicago）的類似行動則暫時被聯邦法院擋下。