川普拋重啟核武試驗掀波！美能源部長滅火「不是核爆」僅測試系統

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11月2日乘空軍一號返回華府。路透
美國總統川普11月2日乘空軍一號返回華府。路透

華盛頓郵報報導，美國總統川普日前無預警放話，已下令國防部立即重啟核武試驗，但實際負責美國核武庫的能源部部長萊特（Chris Wright）2日受訪澄清，現在討論的是系統測試而非核武試爆。

「我認為我們現在談的是系統測試，」萊特受訪福斯新聞（Fox News）節目「周日簡報」（The Sunday Briefing）表示，「這並非試驗核爆炸，這是我們所說的非臨界測試（noncritical explosions），基本上就是試驗核武器的其他部分」。

萊特指出，美國政府即將進行的測試，是為了改良用來取代舊有核武的新版核武，他並強調，過去核試地區的居民，如內華達沙漠地帶，「完全不需要擔心」可能爆炸的影響。

川普上周在川習會前無預警拋出重啟核試驗，強調要與俄羅斯和中國「在對等方式上」進行核試驗。此舉象徵美國數十年核政策的重大逆轉。

儘管川普表示已指示國防部恢復核試，但負責設計與管理美國核武庫的實際機構，是能源部轄下的國家核安全管理局（National Nuclear Security Administration）。美國上一次進行地下核爆試驗是在1992年9月，地點是內華達試驗場雷尼爾山（Rainier Mesa）深處；冷戰結束後，美國前總統布希頒發核試暫停令。

萊特受訪稱，川普非常關切美國是否能保持世界第一的軍事力量。萊特補充，川普聽到各國的宣告，也看見世界局勢的發展，「我想他是想向所有人傳達一個訊息：美國會不惜一切代價。」

美國 核武 川普

相關新聞

美軍是否協防台灣？川普回應了 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

美聯社報導，美國總統川普近日受訪表示，中國大陸國家主席習近平已向他保證，北京不會在他任內對台灣採取實現統一的行動，並強調...

川普拋重啟核武試驗掀波！美能源部長滅火「不是核爆」僅測試系統

華盛頓郵報報導，美國總統川普日前無預警放話，已下令國防部立即重啟核武試驗，但實際負責美國核武庫的能源部部長萊特（Chri...

美民調：六成美國民眾不認同川普執政表現

美國廣播公司、華盛頓郵報和民調機構Ipsos最新聯合民調顯示，約有六成美國民眾不認同川普的執政表現。

川普：美國不會把輝達Blackwell晶片給「其他人」透露常見黃仁勳

美國總統川普周日（2日）在空軍一號座機上回答記者提問時表示，美國不會把輝達（Nvidia）的先進晶片Blackwell給...

川普令恢復核武試驗 美能源部長：系統測試暫無核試爆

美國能源部長萊特今天表示，總統川普下令進行的核武試驗目前並不包括核試爆，而是系統測試

美國聯邦政府停擺一個月 食物券斷炊衝擊4,200萬人

美國聯邦政府關閉已在1日屆滿一個月，4,200萬民眾賴以維生的食物券無法如期發放，為該方案問世60多年來首度斷炊，還有超...

