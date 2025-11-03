美民調：六成美國民眾不認同川普執政表現

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
最新民調顯示，約有六成美國民眾不認同川普的執政表現。美聯社
美國廣播公司、華盛頓郵報和民調機構Ipsos最新聯合民調顯示，約有六成美國民眾不認同川普的執政表現。

多數受訪者對他在多項重大議題上的處理方式表達不滿，高達67%認為美國正走在錯誤方向上。川普的整體支持率為41%、不支持率59%。

關於政府關門問題，本輪民調有75%受訪者表示擔憂，較華盛頓郵報在關門首日調查的66%顯著上升。

在具體議題方面：川普經濟上的支持嚴重負值，僅37%贊同、62%不贊同。59%的人認為他對當前通膨負有相當大的責任，且有37%的人覺得自他上任以來自身財務狀況變差，僅18%認為變好。

不過，儘管民眾對川普在外交事務與擴權等方面持負面看法，這並沒有轉化成民主黨的優勢。高達68%受訪者認為民主黨「與民意脫節」，比率甚至高於對川普（63%）與共和黨（61%）的同樣看法，而在國會選舉的政黨支持度，兩黨幾乎平分秋色，沒有哪一黨明確領先。

川普 華盛頓郵報 美國

