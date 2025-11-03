美國最高法院11/5對等關稅辯論 川普臨時改口「不去了」原因曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普10月31日乘空軍一號時接受媒體採訪。法新社

路透報導，美國總統川普於當地時間11月2日表示，將不會出席最高法院針對他關稅措施的言詞辯論，原因是不希望分散外界對裁決的關注焦點。

美國最高法院已排定當地時間11月5日進行言詞辯論，審理川普政府是否有權依據1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）加徵關稅。下級法院先前已裁定，他逾越這項法律所授予的權力，此法歷來用於對外國敵手實施經濟制裁及其他懲罰。

川普2日搭乘空軍一號接受媒體採訪表示，他不打算親自出席，因為「不想做出任何可能轉移這項裁決重要性的事情」。

川普10月15日曾表示可能親自出席，若川普出席，他將成為首位親自出席最高法院言詞辯論的現任總統。

