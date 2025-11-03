川普：美國不會把輝達Blackwell晶片給「其他人」透露常見黃仁勳

美國總統川普周日（2日）在空軍一號座機上回答記者提問時表示，美國不會把輝達（Nvidia）的先進晶片Blackwell給「其他人」。川普還說，他和輝達執行長黃仁勳經常見面。

川普表示：「才剛推出的新的Blackwell，比每一款其他晶片還先進了10年。不過，不會的，我們不會把這款晶片給其他人。」

這番話凸顯出川普政府可能不會沒有限制地允許輝達的Blackwell輸出。

川普還透露他經常與黃仁勳見面，不過，除了表達「恭喜」外，沒有理由立刻又與黃仁勳再度會面。