美軍是否協防台灣？川普回應了 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

美聯社報導，美國總統川普近日受訪表示，中國大陸國家主席習近平已向他保證，北京不會在他任內對台灣採取實現統一的行動，並強調「習近平很清楚後果」。被問及若中國武力犯台是否會出兵協防，他未正面回答，只說：「如果那一天真的發生了，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼。」

川普10月31日睽違5年再度接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，於當地時間11月2日播出，訪問討論廣泛議題，包括美中關係、委內瑞拉、以色列、美國政府關門、移民問題、國民兵動員等。

主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）正面問及若中國以武力犯台，是否會下令美軍協防台灣，川普並未正面回答，他說：「如果那一天真的發生了，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼。」

川普重申：「習近平在川習會中完全沒提到這件事，外界有點驚訝，他完全沒提及，因為他明白，他非常清楚地明白。」

歐唐納爾追問，既然川普聲稱習近平明白，為何不將此立場公開告知所有人？川普則以機密為由拒絕公開承諾：「我不想洩露... 我不能洩露我的秘密。我不想成為那種一旦發生什麼事，就會把一切都告訴你的人，結果對方都知道了。」

川普接著重申，中方很清楚採取行動後會發生的事，並且強調：「習近平和他的人在多場會議中公開說過，『川普總統在任期間，我們絕不會做任何事』」，川普說，「因為他們知道後果」。

根據美聯社，中國駐美使館發言人劉鵬宇未直接回應川普是否曾獲得習近平或其他中方官員關於台灣問題的任何保證。他在聲明中強調，中國「絕不允許任何人或勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

聲明並指出：「台灣問題是中國的內政，也是中國核心利益中的核心。如何解決台灣問題，完全是中國人民自己的事，只有中國人民才能作出決定。」

白宮方面則未進一步說明，習近平或其他中方官員何時曾向川普傳達「在他任內不對台採取軍事行動」的訊息。