川普令恢復核武試驗 美能源部長：系統測試暫無核試爆

美國能源部長萊特今天表示，總統川普下令進行的核武試驗目前並不包括核試爆，而是系統測試。

路透社報導，萊特（Chris Wright）接受福斯新聞頻道 （Fox News Channel）訪談時表示：「我認為我們現在談論的試驗是系統測試。這些並不是核試爆，而是我們所說的非臨界爆炸。」

美國核武試驗由能源部負責。萊特指出，這些試驗涵蓋核武器所有其他部分，以確保其運作正常，並為核爆作好準備。

萊特在「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目中表示，這些測試將在新系統上進行，以協助確保未來取代的核武性能優於過去。

川普10月30日與中國領導人習近平在韓國會晤前宣布，已下令美軍在中斷33年後立即恢復核武試驗，此舉顯為對中國和俄羅斯等核競爭國所發出的訊號。

萊特表示，美國於1960、1970和1980年代進行過核試爆，並蒐集了爆炸的詳細資訊和數據。

他指出：「憑藉我們的科學和運算能力，我們能夠極為精確地模擬核爆會發生的狀況。」

「現在我們針對當時之所以會造成那種爆炸的條件進行模擬，而由於我們改變炸彈的設計，也會去模擬新設計會帶來什麼效果。」