聽新聞
0:00 / 0:00
美國聯邦政府停擺一個月 食物券斷炊衝擊4,200萬人
美國聯邦政府關閉已在1日屆滿一個月，4,200萬民眾賴以維生的食物券無法如期發放，為該方案問世60多年來首度斷炊，還有超過75萬名聯邦公務員這段期間沒有收入，存款快要見底，同時電費攀漲有擠壓人民荷包，提高了兩黨化解關門危機的迫切性。
政府停擺之下，「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）1日暫停發放，恐影響約4,200萬人餬口，其中四成領取者為孩童。
儘管聯邦法官插手，下令政府提供資金，美國總統川普也指示律師與法院溝通，如何盡快找到資金，但川普說，發放時間仍會延後。
與此同時，在政府關門期間放無薪假的聯邦雇員，已連續兩個月還沒領到薪水，只能靠信用卡支付帳單，或去救濟站領取食物。
53歲的布朗說，她幾乎不吃飯，三餐靠咖啡和蛋白飲果腹。布朗賣掉所有值錢家當，包括兩支舊iPhone，還被迫透過募款網站GoFundMe的熱心人士捐款，勉強支付開銷。她原本打算外送餐點賺外快，卻因交不出車貸，愛車遭沒收，無法兼差。他說，「事態停滯讓我很害怕，朝野根本沒有取得進展」。
另據能源資訊署（EIA）最新數據，全美電費8月比去年同期上漲6%，原因之一是資料中心數量激增，推升用電需求。美國能源援助主任協會（NEADA）表示，今年欠費的斷電用戶可能升至400萬戶，高於去年的約350萬戶。
紐澤西州8月電價大漲19%，讓電費成了當地州長選舉的重要議題。共和黨籍候選人提議退出減碳計畫，以降低電費，獲得不少選民支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言