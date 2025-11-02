川普揚言在奈及利亞採軍事行動 奈總統幕僚：樂見美協助反恐但有1條件

奈及利亞總統提努布的幕僚布瓦拉（Daniel Bwala）2日說，奈國樂見美國協助對抗伊斯蘭叛亂分子，前提是奈國領土完整性受到尊重。

美國總統川普1日才在社群媒體發文，指控西非國家奈及利亞未能遏止伊斯蘭激進分子屠殺基督徒，「若奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，且很可能進入這個現已蒙羞的國家，『荷槍實彈』徹底剿滅正犯下可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子」。

布瓦拉2日向路透說，「我們歡迎美國協助，只要美方尊重我方領土完整性。我確信當這兩位（美、奈兩國）領袖坐下來會晤，將就我們打擊恐怖主義的共同決心有更好結果」。

川普10月31日已指控奈及利亞未能遏止基督徒在奈國境內受到迫害，宣布奈國列為「特別關切國家」。奈國總統提努布11月1日曾加以反駁，表示將奈國描述為缺乏宗教寬容的國家並不符合實際狀況。

奈國人口逾兩億人，北部大部分是穆斯林，南部大多為基督徒。伊斯蘭分子的暴亂已在奈國延宕逾15年，大部分發生在以穆斯林人口為主的奈國東北部。路透引述分析家說，儘管有基督徒遇害，大部分受害者都是穆斯林。

美國有線電視新聞網1日報導也指，基督徒和穆斯林都持續受到奈國境內激進伊斯蘭主義者攻擊所害。該國暴力起因繁多，部分是宗教動機，衝擊前述兩教信徒，其他肇因於農夫、牧者爭奪有限資源，另有來自群體和種族間緊張。

當地媒體指出，儘管基督徒受到攻擊，多數受害者是奈國北部的穆斯林。美聯社報導則指，奈國安全長期受多方因素衝擊，包括極端組織「博科聖地」，該團體試圖推行其對伊斯蘭律法的激進詮釋，也攻擊被認為「不夠穆斯林」的穆斯林。