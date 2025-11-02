快訊

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。路透
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。路透

學者透露，美國川普政府官員正在討論，要如何鼓勵其他國家改採美元為主要貨幣，藉此反擊由中國大陸主導、削弱美元全球主宰地位的行動，頻頻爆發貨幣危機的阿根廷可能是頭號目標。

英國金融時報（FT）報導，美國財政部和白宮等政府部門幕僚，今夏曾與約翰霍普金斯大學教授、美元化權威專家漢克（Steve Hanke）會面，討論川普政府能如何推動這項政策。漢克透露，川普政府很重視這項政策，但目前仍處於推進階段，尚未做出最終決定。

川普政府討論美元化適逢美國介入阿根廷，試圖平息該國市場危機。由於投資人常對阿根廷披索失去信心，一些決策官員和經濟學家視阿根廷為美元化頭號目標。漢克認為，除了阿根廷，黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、土耳其、埃及、委內瑞拉和辛巴威，也是美元化政策顯而易見的目標。

美元化常被視為阿根廷貨幣危機解決方案，同時也是自由派現任總統米雷伊在2023年總統大選的核心政見。阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）上月把美元化排除在短期選項之外，強調阿國美元準備不足以落實這項政策，但未完全否定這種構想。

避險基金Elliott管理公司曾為追討違約債務與阿根廷糾纏很長一段時間，在這個過程扮演關鍵人物的紐曼（Jay Newman）認為，如果想打破循環，阿根廷必須美元化。紐曼說：「否則每當向經濟挹注美元，這些錢就會被寡頭和所有有境外銀行帳戶的人吸走。」

不過，許多持有阿根廷美元債券的人認為正式美元化遙遙無期，尤其是在美元準備需要大增以支撐這項政策的情況下。國際貨幣基金（IMF）表示，美元化將迫使阿根廷採納美國聯準會（Fed）貨幣政策，導致該國經濟成長低迷。

阿根廷 貨幣 經濟部長

