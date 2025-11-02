快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

美軍加勒比海再轟疑似運毒船 釀3死

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯。 美聯社
美國國防部長赫格塞斯。 美聯社

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海又擊沉一艘涉嫌載運毒品的船隻，造成3人死亡；這是川普政府近期在國際水域打擊疑似運毒船的最新行動。

法新社報導，美國已向加勒比海部署海軍艦艇，並派遣F-35匿蹤戰機前往波多黎各，作為華府聲稱旨在打擊毒品販運的龐大軍事行動的一環。

過去幾週，美軍在加勒比海和太平洋對多艘疑似運毒船發起超過15次打擊行動，造成至少65人死亡，引發外界批評。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台發文說，美軍在加勒比海發起的最新行動，又擊沉了「一艘運毒船」。

他說：「根據我們的情報，這艘船與其它所有船隻一樣…涉及非法毒品販運。」

「當時船上有3名男性『毒品恐怖分子』，此次打擊均在國際水域進行，3名恐怖分子全部喪命。」

美國9月初開始在加勒比海和太平洋打擊運毒船，專家指出，即使被鎖定的船隻確實載有毒販，這些行動仍等同於法外處決。華府至今尚未公開任何證據，證明被轟炸的船隻正在走私毒品或對美國構成威脅。

赫格塞斯說，華府將繼續「追緝並擊斃」涉嫌販運毒品者。

毒品 美國國防 華府

延伸閱讀

颶風美莉莎重創加勒比海地區釀50死 救援善後急推進

妙齡女欠2萬...摩鐵遭「鬼剃頭」餵毒 風流主嫌5個月換2女友落網

北市警路檢查獲近三千毒品案 刑事局3分鐘唾液快篩集訓全力打擊毒駕

詐團轉型運毒牟暴利！警破獲海運走私第四級毒品先驅原料500公斤

相關新聞

美軍加勒比海再轟疑似運毒船 釀3死

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海又擊沉一艘涉嫌載運毒品的船隻，造成3人死亡；這是川普政府近期在國際水域打擊疑...

川政府拒用緊急資金…多州無力填糧食券缺口 4200萬人陷困境

受聯邦政府停擺衝擊，俗稱糧食券的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)自11月1日起停止發放，然而各州由於經費不足或是技術問題...

消費信用評分機構大戰開打 聯邦政府鼓勵競爭

三大信用資料公司益博睿(Experian)、易速傳真(Equifax)及環聯資訊(Transunion)，正與創建信用分...

逾75萬公務員 超過1個月沒收入 有人變賣家當、靠網上籌款過活

聯邦政府關閉進入第二個月，超過75萬聯邦公務員已一個月沒有收入，只能靠信用卡支付帳單，或去救濟站領取食物，然後盤算在沒有...

歐巴馬催票 為黨內州長候選人站台

維吉尼亞與新澤西州長選舉將於4日投票，這次被外界視為川普總統的「期中考」，不僅關乎兩州州長寶座歸屬，更為2026年期中選...

收入不平等加劇 餐飲品牌推低價餐留客 富人照樣揮霍

消費者收入不平等已使得美國顯示所得差距兩極化的「K型經濟」現象加劇，高端收入者的開銷已占了全國消費者支出的一半，而低端收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。