美防長讚「美中關係史上最佳」！雙方同意設軍事溝通管道 美媒有質疑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國防部長赫塞斯11月1日出席在吉隆坡舉行的的東協防長會議相關活動。歐新社
美國國防部長赫塞斯11月1日出席在吉隆坡舉行的的東協防長會議相關活動。歐新社

美國國防部長赫塞斯11月1日在X發文表示，美中關係「前所未有良好」，但強調必須加強雙方溝通機制，以防誤判或誤解引發印太地區衝突，並證實與中國大陸國防部長董軍一致同意推動建立軍方對軍方溝通管道。外媒指出，赫塞斯的社群發文與在東協防長會議警告注意中國在南海的活動形成強烈對比。

赫塞斯11月1日在X發文表示，10月31日與董軍在「東協防長擴大會議」（ASEAN Defense Ministers Meeting–PLUS）舉行場邊會談，之後與美國總統川普通話匯報時，「我們一致認為美中關係前所未有良好」，並稱10月30日川習歷史性G2峰會「已為兩國的永久和平與共同成功奠定基礎」。

赫塞斯稱，他與董軍一致認為，和平、穩定與良好關係才是美中最佳道路，「戰爭部將秉持相同原則，以實力、相互尊重、正向關係來維護和平。」

他寫道：「董軍和我都同意，美中應建立軍方對軍方直接溝通管道，以便出現問題時能及時化解衝突並降低局勢升溫。」他並預期，未來與董軍將舉行後續會談，敲定相關合作的細節。隨著台海局勢升溫、北京加強南海行動，美中軍事溝通機制的重要性與日俱增。

根據中國國防部10月31日聲明，董軍表示，兩國防務部門要以實際行動落實好兩國元首共識，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。

政治新聞網POLITICO報導指出，赫塞斯X上的言論和1日稍早在東協防長會議的警告形成強烈對比。他當時提醒東協國家注意中國主張在南海大範圍領土與海域的風險，並強調：「我們必須確保中國不會試圖主宰你們或任何其他國家。」

外界對美中快速重啟軍事熱線的成果並不樂觀。美國長期以來難與中國建立穩定且可靠的軍事溝通管道，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京全面中斷中美軍事對話，直到2024年底才恢復部分軍事高層對話。

除此之外，這些對話也被認為進展有限。中方參與程度常受內部限制甚至臨時取消，且2024年恢復對話至今，美中在印太地區的軍事高層或作戰層級尚未建立可在危機時刻即時溝通的可靠熱線。

目前尚不清楚拜登時期的相關努力在川普政府下延續多少。五角大廈10月拒絕透露現行美中軍事溝通細節。

美中關係 溝通 軍事

