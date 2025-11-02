彭博：川普亞洲行表明「美仍是後盾」 但台灣等亞太盟友面臨2現實問題

彭博資訊2日報導，美國在亞洲的盟友歷經數月關稅威脅與軍費施壓，對美國總統川普多有戒備，不過川普最終利用第二任內首度亞洲行釋出善意，明確傳達「美國仍是你們的後盾」，包括在川習會中避免淡化對台灣的支持。雖然如此，亞太各國仍需面對川普2.0的現實：接受進入美國市場的成本更高，川普在國際關係上的不可預測持續牽動局勢；與此同時，中國大陸繼續在區域內斬獲外交成果。

川普這次亞洲行先與柬埔寨及馬來西亞簽署貿易協議，後與泰國及越南建立未來協議框架。初次會見日本新首相高市早苗便開出「空白支票」，直言高市「有任何需要都可以向他求助」；在南韓則形容美韓「緊密連結」，不僅回應首爾對3500億美元投資的關切，更點頭同意南韓採購核動力潛艦的請求。

至於外界盛傳川習會將討論華府轉變對台獨立場的措辭，川普會後透露「完全未提及台灣」，避免淡化對台灣的支持。

美國防長赫塞斯則分頭在區域內行動，與印度簽署為期10年的防務協定，並宣布恢復與柬埔寨中斷8年的聯合軍演；同時對北京在台灣周邊海域的軍事活動表達關切。

然而，即使有這些善意保證，亞太各國仍必須面對川普2.0的現實：現在進入美國市場的成本更高，而且川普在國際關係上的不可預測性仍持續。

英國智庫「皇家國際事務研究所」亞太計畫助理研究員海頓（Bill Hayton）指出，「如果美國想在東南亞博得好感，就必須展現降低敵意、尋求建設性關係的意願。」

與此同時，中國持續在區域內斬獲外交里程碑。中國國家主席近日睽違11年首度到訪南韓，並與加拿大新任總理卡尼及新日相高市會晤；總理李強則擴大與東南亞的貿易協定，鞏固中國在區內的經濟影響力。

對此海頓補充說，川普對亞洲的關注仍稱不上「全方位投入」，「這與中方所提出的合作程度仍無法相比。」